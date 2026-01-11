10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно

Технологический прогресс не только создает новые удобства, но и безжалостно превращает прежние "хиты" в курьезы. Еще совсем недавно символами статуса были пейджеры или легендарная Nokia 3310, а ныне вызывающие скорее ностальгическую улыбку. Некоторые изобретения прошлого вообще выглядят так странно, что сложно представить, как ими серьезно пользовались.

Абсурдные изобретения прошлого. Фото из открытых источников

Один из первых гидроскостюмов

Это один водолазный костюм, известный как "Старый джентльмен". Изготовленный из кожи в начале 18 века он больше напоминает театральный реквизит, чем средство для погружения под воду.

Колесо для чтения, созданное для библиотек

Оно позволяло одновременно читать несколько книг, поворачивая громоздкую конструкцию.

Крошечный поезд с инспектором

Такой транспорт позволял проверить скорость движения автомобилей в тоннеле.

Хранилище Моррисона

Спальное место предназначено для спасения во время бомбардировок и разрушений построек, которое могло использоваться в Великобритании.

Одноколесный мотоцикл (моноцикл)

Очки Hamblin

Очки Hamblin 1930-х годов позволяли читать лежа благодаря зеркалам под определенным углом.

Велосипед-амфибия

Велосипед способен перевозить груз по суше и воде.

Ролики, ездившие на бензине

Карманные часы из изумруда

Старинные карманные часы, изготовленные из цельного изумруда более трех веков назад.

Мобильный телефон

Демонстрация компактности мобильного телефона от вице-президента компании Motorola

