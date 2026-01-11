10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно

Рубрики
Технологический прогресс не только создает новые удобства, но и безжалостно превращает прежние "хиты" в курьезы. Еще совсем недавно символами статуса были пейджеры или легендарная Nokia 3310, а ныне вызывающие скорее ностальгическую улыбку. Некоторые изобретения прошлого вообще выглядят так странно, что сложно представить, как ими серьезно пользовались.
Абсурдные изобретения прошлого. Фото из открытых источников
Это один водолазный костюм, известный как "Старый джентльмен". Изготовленный из кожи в начале 18 века он больше напоминает театральный реквизит, чем средство для погружения под воду.
Оно позволяло одновременно читать несколько книг, поворачивая громоздкую конструкцию.
Такой транспорт позволял проверить скорость движения автомобилей в тоннеле.
Спальное место предназначено для спасения во время бомбардировок и разрушений построек, которое могло использоваться в Великобритании.
Очки Hamblin 1930-х годов позволяли читать лежа благодаря зеркалам под определенным углом.
Велосипед способен перевозить груз по суше и воде.
Старинные карманные часы, изготовленные из цельного изумруда более трех веков назад.
Демонстрация компактности мобильного телефона от вице-президента компании Motorola
