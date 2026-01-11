logo

Главная Новости HI-tech технологии 10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно
commentss НОВОСТИ Все новости

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно

Собрали 10 удивительных изобретений из прошлого.

11 января 2026, 06:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Технологический прогресс не только создает новые удобства, но и безжалостно превращает прежние "хиты" в курьезы. Еще совсем недавно символами статуса были пейджеры или легендарная Nokia 3310, а ныне вызывающие скорее ностальгическую улыбку. Некоторые изобретения прошлого вообще выглядят так странно, что сложно представить, как ими серьезно пользовались.

Абсурдные изобретения прошлого. Фото из открытых источников

Один из первых гидроскостюмов

Это один водолазный костюм, известный как "Старый джентльмен". Изготовленный из кожи в начале 18 века он больше напоминает театральный реквизит, чем средство для погружения под воду.

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Колесо для чтения, созданное для библиотек

Оно позволяло одновременно читать несколько книг, поворачивая громоздкую конструкцию.

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Крошечный поезд с инспектором

Такой транспорт позволял проверить скорость движения автомобилей в тоннеле.

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Хранилище Моррисона

Спальное место предназначено для спасения во время бомбардировок и разрушений построек, которое могло использоваться в Великобритании.

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Одноколесный мотоцикл (моноцикл)

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Очки Hamblin

Очки Hamblin 1930-х годов позволяли читать лежа благодаря зеркалам под определенным углом.

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Велосипед-амфибия

Велосипед способен перевозить груз по суше и воде.

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Ролики, ездившие на бензине

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Карманные часы из изумруда

Старинные карманные часы, изготовленные из цельного изумруда более трех веков назад.

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Мобильный телефон

Демонстрация компактности мобильного телефона от вице-президента компании Motorola

10 изобретений из прошлого, которые сегодня выглядят смешно и абсурдно - фото 2

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 важнейших изобретениях человечества: от колеса к интернету.

Также "Комментарии" писали о 7 удивительных изобретениях, которые придумали женщины.



