У США жінка провела пів року у в’язниці через помилку ШІ

У США 50-річна мешканка штату Теннессі Анжела Ліппс провела майже шість місяців за ґратами після того, як система розпізнавання облич на основі штучного інтелекту помилково визначила її підозрюваною у справі про банківське шахрайство.

Анжела Ліппс. Фото з відкритих джерел

Помилкове звинувачення було пов’язане з розслідуванням шахрайства у місті Фарго штату Північна Дакота. Детективи аналізували записи камер спостереження, на яких невідома жінка використовувала підроблене військове посвідчення армії США для зняття десятків тисяч доларів із банківських рахунків. Для встановлення особи підозрюваної поліція застосувала програму розпізнавання облич. Алгоритм вказав на Анжелу Ліппс як на можливу фігурантку справи.

У липні минулого року федеральні маршали затримали жінку у її будинку в Теннессі. За словами Ліппс, арешт відбувся під прицілом зброї, коли вона доглядала за дітьми. Після цього її помістили до окружної в’язниці. Майже чотири місяці вона провела за ґратами без права внесення застави, очікуючи на екстрадицію до Північної Дакоти.

Жінці висунули вісім обвинувачень, зокрема у крадіжці та несанкціонованому використанні персональних ідентифікаційних даних.

"Я ніколи не була у Північній Дакоті, я не знаю нікого з Північної Дакоти", — стверджувала Ліппс.

Перелом у справі стався напередодні Різдва, коли адвокат жінки Джей Грінвуд отримав банківські записи. Документи підтвердили, що у час, коли відбувалися шахрайські операції у Фарго, Ліппс перебувала у Теннессі. Після цього обвинувачення втратили підстави, і жінку звільнили.

Однак арешт мав серйозні наслідки для її життя. Через тривале перебування у в’язниці вона втратила будинок, автомобіль і домашнього собаку. До того ж, за її словами, жоден представник поліції Фарго так і не вибачився за помилку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що популярна військова інфлюенсерка та фанатка Трампа виявилася ШІ-моделлю.

Також "Коментарі" писали, що український національний ШІ отримав назву.