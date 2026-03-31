В США женщина провела пол года в тюрьме из-за ошибки ИИ

В США 50-летняя жительница штата Теннесси Анжела Липпс провела почти шесть месяцев за решеткой после того, как система распознавания лиц на основе искусственного интеллекта ошибочно определила ее подозреваемой по делу о банковском мошенничестве.

Анжела Липпс. Фото из открытых источников

Ошибочное обвинение было связано с расследованием мошенничества в городе Фарго штата Северная Дакота. Детективы анализировали записи камер наблюдения, где неизвестная женщина использовала поддельное военное удостоверение армии США для снятия десятков тысяч долларов с банковских счетов. Для установления личности подозреваемой полиция применила программу распознавания лиц. Алгоритм указал на Анжелу Липпс как на вероятную фигурантку дела.

В июле прошлого года федеральные маршалы задержали женщину у ее дома в Теннесси. По словам Липпс, арест произошел под прицелом оружия, когда она ухаживала за детьми. После этого ее поместили в окружную тюрьму. Почти четыре месяца она провела за решеткой без права внесения залога, ожидая экстрадиции в Северную Дакоту.

Женщине предъявили восемь обвинений, в том числе в краже и несанкционированном использовании персональных идентификационных данных.

"Я никогда не была в Северной Дакоте, я не знаю никого из Северной Дакоты", – утверждала Липпс.

Перелом по делу произошел в канун Рождества, когда адвокат женщины Джей Гринвуд получил банковские записи. Документы подтвердили, что в то время, когда происходили мошеннические операции в Фарго, Липпс находилась в Теннесси. После этого обвинения потеряли основания, и женщину освободили.

Однако арест имел серьезные последствия для ее жизни. Из-за длительного пребывания в тюрьме она потеряла дом, автомобиль и домашнюю собаку. К тому же, по ее словам, ни один представитель полиции Фарго так и не извинился за ошибку.

