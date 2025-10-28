Скільки людей говорить з ChatGPT про самогубство: тривожна статистика

OpenAI вперше оприлюднила офіційні дані про кількість користувачів, які обговорюють із ChatGPT тему самогубства. За словами компанії, близько 0,15% із понад 800 мільйонів користувачів чат-бота надсилають повідомлення, що містять “явні ознаки потенційного планування або наміру покінчити життя самогубством”. Це означає, що понад 1,2 мільйона людей щотижня звертаються до ChatGPT із такими розмовами.

Понад 1,2 мільйона людей говорять із ChatGPT про самогубство. Фото з відкритих джерел

У OpenAI зазначають, що моделі штучного інтелекту навчені спрямовувати користувачів до професійної допомоги, зокрема до кризових ліній підтримки. Проте система не завжди реагує ідеально. За словами компанії, ChatGPT “виконує бажану поведінку у 91% випадків”, що означає, що у близько 9% ситуацій бот може дати неправильну або нечутливу відповідь.

Компанія провела внутрішній аналіз понад 1000 складних розмов про самоушкодження та самогубство, використовуючи найновішу модель GPT-5. Результати показали, що більшість випадків обробляються коректно, але навіть кілька відсотків похибки в масштабах сотень мільйонів користувачів означають десятки тисяч потенційно небезпечних ситуацій.

В OpenAI визнають, що захисні механізми чат-бота можуть послаблюватися під час тривалого спілкування.

"ChatGPT може правильно вказати на гарячу лінію, коли хтось вперше згадує про намір, але після тривалого спілкування може зрештою запропонувати відповідь, яка суперечить нашим гарантіям", — пояснили в OpenAI.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман нещодавно заявив, що ChatGPT має понад 800 мільйонів активних користувачів щотижня. Зі зростанням аудиторії зростає і кількість людей, які звертаються до ШІ у пошуках емоційної підтримки.

"Симптоми психічного здоров’я та емоційні розлади повсюдно присутні в суспільстві, і зростання бази користувачів означає, що певна частина розмов ChatGPT включає ці ситуації", — йдеться у блозі компанії.

Фахівці з ментального здоров’я попереджають, що, хоча ШІ може тимчасово допомогти людині висловитися або відчути підтримку, він не може замінити живого фахівця чи кризову допомогу. Тому OpenAI працює над вдосконаленням механізмів безпеки, щоб забезпечити коректну реакцію чат-бота у всіх подібних випадках.

Якщо ви перебуваєте в емоційній кризі або маєте суїцидальні думки, важливо не залишатися наодинці. Гарячі лінії з питань психологічної підтримки:

- 7333 — цілодобова лінія підтримки Lifeline Ukraine

- 0 800 100 102 — Національна психологічна асоціація

