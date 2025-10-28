Сколько человек говорит с ChatGPT о самоубийстве: тревожная статистика

OpenAI впервые обнародовала официальные данные о количестве пользователей, обсуждающих тему самоубийства с ChatGPT. По словам компании, около 0,15% из более 800 миллионов пользователей чат-бота присылают сообщения, содержащие "явные признаки потенциального планирования или намерения покончить жизнь самоубийством". Это означает, что более 1,2 миллиона человек еженедельно обращаются к ChatGPT с такими разговорами.

Более 1,2 миллиона человек говорят из ChatGPT о самоубийстве. Фото из открытых источников

В OpenAI отмечают, что модели искусственного интеллекта научены направлять пользователей в профессиональную помощь, в частности в кризисные линии поддержки. Однако система не всегда идеально реагирует. По словам компании, ChatGPT "выполняет желаемое поведение в 91% случаев", что означает, что около 9% ситуаций бот может дать неправильный или нечувствительный ответ.

Компания провела внутренний анализ более 1000 сложных разговоров о самоповреждении и самоубийстве, используя новейшую модель GPT-5. Результаты показали, что большинство случаев обрабатываются корректно, но даже несколько процентов погрешности в масштабах сотен миллионов пользователей означают десятки тысяч потенциально опасных ситуаций.

OpenAI признают, что защитные механизмы чат-бота могут ослабляться во время длительного общения.

"ChatGPT может правильно указать на горячую линию, когда кто-то впервые упоминает о намерении, но после длительного общения может в конце концов предложить ответ, противоречащий нашим гарантиям", — объяснили в OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно заявил, что ChatGPT имеет более 800 миллионов активных пользователей еженедельно. С ростом аудитории растет и количество людей, обращающихся к ИИ в поисках эмоциональной поддержки.

"Симптомы психического здоровья и эмоциональные расстройства повсеместно присутствуют в обществе, и рост базы пользователей означает, что часть разговоров ChatGPT включает эти ситуации", — говорится в блоге компании.

Специалисты по ментальному здоровью предупреждают, что хотя ИИ может временно помочь человеку высказаться или почувствовать поддержку, он не может заменить живого специалиста или кризисную помощь. Поэтому OpenAI работает над усовершенствованием механизмов безопасности, чтобы обеспечить корректную реакцию чат-бота во всех подобных случаях.

Если вы находитесь в эмоциональном кризисе или имеете суицидальные мысли, важно не оставаться наедине. Горячие линии по психологической поддержке:

— 7333 — круглосуточная линия поддержки Lifeline Ukraine

- 0 800 100 102 – Национальная психологическая ассоциация

