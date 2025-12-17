Штучний інтелект виходить на новий рівень: скільки користувачів звернулися до ChatGPT за тиждень

ChatGPT від OpenAI, який при запуску став найшвидше зростаючим споживчим додатком у світі, тепер перевищив 800 мільйонів користувачів на тиждень — це майже 10% населення планети.

ChatGPT. Фото: з відкритих джерел

"Залишається ще щонайменше 90%", — жартує Нік Терлі, керівник ChatGPT.

Близько року тому дослідники OpenAI знайшли новий підхід до покращення моделей чатботів. Замість миттєвої відповіді на запит, моделі отримали можливість "розмірковувати" природною мовою перед формуванням відповіді. Це потребувало більше обчислювальних ресурсів, але дало значно кращі результати. Ринок попиту відкрився для математиків, фізиків, програмістів, хіміків, юристів та інших спеціалістів, які створювали дані для тренування моделей.

Одночасно AI-компанії додали моделям нові можливості: пошук інформації в інтернеті перед відповіддю, пам’ять для згадування деталей минулих чатів та підключення зовнішніх джерел — пошти, хмарних сховищ, браузерів і календарів.

"Бачити, як ChatGPT перетворюється з миттєвого співрозмовника на інструмент для реальної роботи, — це надзвичайно важливий перехід, про який більшість людей ще навіть не усвідомила", — зазначає Терлі.

Саме ці інновації зробили ChatGPT не лише популярним, але й справжнім робочим інструментом, здатним допомагати у складних завданнях, що підтверджує його статус у TIME як "Людини року".

