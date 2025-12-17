Искусственный интеллект выходит на новый уровень: сколько пользователей обратились в ChatGPT за неделю

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
ChatGPT от OpenAI, который при запуске стал самым быстрорастущим потребительским приложением в мире, теперь превысил 800 миллионов пользователей в неделю – это почти 10% населения планеты.
ChatGPT. Фото: из открытых источников
Около года назад исследователи OpenAI обрели новый подход к улучшению моделей чатботов. Вместо мгновенного ответа на запрос модели получили возможность "размышлять" на естественном языке перед формированием ответа. Это потребовало больше вычислительных ресурсов, но дало гораздо лучшие результаты. Рынок спроса открылся для математиков, физиков, программистов, химиков, юристов и других специалистов, создававших данные для тренировки моделей.
Одновременно AI-компании добавили моделям новые возможности: поиск информации в интернете перед ответом, память для упоминания деталей прошедших чатов и подключение внешних источников – почты, облачных хранилищ, браузеров и календарей.
Именно эти инновации сделали ChatGPT не только популярным, но и настоящим рабочим инструментом, способным помогать в сложных задачах, что подтверждает его статус в TIME как "Человека года".