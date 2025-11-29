Майбутнє настало: скільки працівників у США сьогодні може замінити штучний інтелект

Дослідники Массачусетського технологічного інституту разом із Національною лабораторією Оук-Рідж розробили новий інструмент прогнозування – симулятор американського ринку праці Iceberg Index. За оцінками творців, вже 11,7% працівників у США можуть бути замінені штучним інтелектом, що еквівалентно приблизно 1,2 трильйона доларів щорічних витрат на зарплати.

Штучний інтелект почав витісняти людей із роботи у США. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє CNBC, Iceberg Index є "цифровим двійником" всієї робочої сили країни. Модель включає дані про 151 мільйон співробітників, їх навички, виконувані завдання та місця роботи. Система порівнює ці дані з можливостями сучасних ІІ-інструментів, аналізуючи 32 тисячі навичок та близько 900 професій, щоб визначити, які з них піддаються автоматизації.

Результати дослідження показують, що хвиля звільнень в ІТ – понад 100 тисяч людей цього року – була лише початком. Під найбільшою загрозою знаходяться фахівці з HR, співробітники логістики та фінансових підрозділів, а також працівники адміністративних та рутинних офісних ролей. Вчені відзначають: нейромережі найближчими роками витіснятимуть офісних співробітників швидше, ніж представників робітничих професій.

Iceberg Index вже застосовується практично. Влада Теннессі, Північної Кароліни та Юти використовують модель для оцінки наслідків прийнятих рішень. Інструмент дозволяє наперед побачити, як нові заходи вплинуть на зайнятість, економічну структуру та регіональний ВВП.

Представники Північної Кароліни наголошують, що система надає дані на рівні окремих районів, допомагаючи визначити, які навички поширені в регіоні та наскільки вони вразливі до автоматизації.

Читайте також на порталі "Коментарі" — світовий ринок праці змінюється тихо, але стрімко: професії зникають не тоді, коли про це оголошують, а просто перестають відкривати нові вакансії. Функції непомітно переводять інших працівників, та був доручають машині. Штучний інтелект уже зайняв місце тисяч людей, і це лише початок.