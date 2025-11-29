logo

Будущее наступило: сколько работников в США сегодня может заменить искусственный интеллект
Будущее наступило: сколько работников в США сегодня может заменить искусственный интеллект

Массовые увольнения в IT, которые в этом году превысили 100 тысяч человек, оказались лишь началом

29 ноября 2025, 12:25
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Исследователи Массачусетского технологического института совместно с Национальной лабораторией Оук-Ридж разработали новый инструмент прогнозирования – симулятор американского рынка труда Iceberg Index. По оценкам создателей, уже 11,7% работников в США могут быть заменены искусственным интеллектом, что эквивалентно примерно 1,2 триллионам долларов ежегодных затрат на зарплаты.

Искусственный интеллект начал вытеснять людей с работы в США. Фото: из открытых источников

Как сообщает CNBC, Iceberg Index представляет собой "цифрового двойника" всей рабочей силы страны. Модель включает данные о 151 миллионе сотрудников, их навыках, выполняемых задачах и местах работы. Система сравнивает эти данные с возможностями современных ИИ-инструментов, анализируя 32 тысячи навыков и около 900 профессий, чтобы определить, какие из них уже поддаются автоматизации.

Результаты исследования показывают, что волна увольнений в IT – свыше 100 тысяч человек в этом году – была лишь началом. Под наибольшей угрозой находятся специалисты по HR, сотрудники логистики и финансовых подразделений, а также работники административных и рутинных офисных ролей. Учёные отмечают: нейросети в ближайшие годы будут вытеснять офисных сотрудников быстрее, чем представителей рабочих профессий.

Iceberg Index уже применяется на практике. Власти Теннесси, Северной Каролины и Юты используют модель для оценки последствий принимаемых решений. Инструмент позволяет заранее увидеть, как новые меры повлияют на занятость, экономическую структуру и региональный ВВП.

Представители Северной Каролины подчёркивают, что система предоставляет данные на уровне отдельных районов, помогая определить, какие навыки распространены в регионе и насколько они уязвимы к автоматизации.

Читайте также на портале "Комментарии" - мировой рынок труда меняется тихо, но стремительно: профессии исчезают не тогда, когда об этом объявляют, а просто перестают открывать новые вакансии. Функции незаметно переводят на других работников, а затем поручают машине. Искусственный интеллект уже занял место тысяч людей, и это только начало.



Источник: https://www.cnbc.com/2025/11/26/mit-study-finds-ai-can-already-replace-11point7percent-of-us-workforce.html
