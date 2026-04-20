ШІ-лікарі дають збій у 80% випадків: чому мільйони людей все одно довіряють їм більше, ніж медикам

Штучний інтелект стрімко входить у медицину, але разом із цим зростає і кількість тривожних сигналів щодо його точності. Нові дослідження показують, що у складних клінічних випадках алгоритми часто дають неправильні відповіді, особливо коли йдеться про первинну діагностику.

ШІ в медицині: чому технологія помиляється, але витісняє лікарів із консультацій

Як повідомляють "Коментарі", про це пише JAMA Network Open. У матеріалах дослідження зазначається, що сучасні моделі ШІ демонструють значні проблеми під час аналізу симптомів і можуть помилятися у понад 80% випадків саме на етапі первинного визначення діагнозу.

Дослідники перевірили 21 сучасну модель штучного інтелекту на клінічних сценаріях. Результати виявилися неоднозначними: ШІ часто краще справляється з фінальним формулюванням відповіді, але значно слабше аналізує симптоми та логіку розвитку хвороби. Іншими словами, алгоритм може “вгадати” правильний результат, але не завжди правильно до нього приходить.

Чому ШІ помиляється у медицині

Експерти пояснюють: основна проблема полягає в тому, що ШІ не мислить як лікар. Він працює з ймовірностями та статистичними збігами, але не враховує повний клінічний контекст. Через це система може ігнорувати альтернативні діагнози або недооцінювати рідкісні симптоми.

У результаті виникає ситуація, коли користувач отримує впевнену відповідь, яка виглядає переконливо, але може бути помилковою. Це створює ризик самодіагностики без участі лікаря, що вже фіксується як нова тенденція.

За даними дослідження, кожен четвертий користувач у 2026 році вже звертається до ШІ замість медичної консультації. Причини доволі прагматичні: швидкість, доступність і відсутність витрат.

Чому люди довіряють алгоритмам більше, ніж лікарям

Популярність ШІ пояснюється не лише технологічним прогресом, а й соціальними факторами. Запис до лікаря часто займає час, а консультація може бути дорогою або недоступною. На цьому тлі чат-боти виглядають як швидке рішення.

Окрему роль відіграє і психологічний фактор: користувач отримує відповідь миттєво, без черг і очікування. Це створює відчуття контролю, навіть якщо точність такої відповіді не гарантована.

Втім, дослідники наголошують: попри всі переваги, ШІ не здатен повноцінно замінити лікаря. Його ефективність значно вища як допоміжного інструмента, а не автономного медичного рішення.

Де ШІ все ж показує сильні результати

Цікаво, що в окремих випадках алгоритми демонстрували навіть кращі результати, ніж медики. Йдеться про рідкісні або нетипові діагнози, які складно виявити традиційними методами. Однак такі ситуації залишаються винятками і не формують загальної картини.

Фахівці підкреслюють: сильна сторона ШІ — обробка великих масивів даних, але слабка — клінічне мислення та оцінка контексту пацієнта. Саме тому медична спільнота наполягає на контролі з боку лікарів при використанні таких систем.

Чи витіснить ШІ лікарів

Наразі експерти сходяться на думці, що повна заміна лікарів неможлива. ШІ може допомагати, пришвидшувати аналіз і підказувати можливі варіанти, але остаточне рішення має залишатися за людиною.

Дослідження також підкреслює: без належного контролю використання ШІ у медицині може призводити до помилкових рішень, які пацієнти сприймають як остаточні.

