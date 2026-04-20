ШИ-врачи дают сбой в 80% случаев: почему миллионы людей все равно доверяют им больше, чем медикам

Искусственный интеллект стремительно входит в медицину, но вместе с этим растет и количество тревожных сигналов по поводу его точности. Новые исследования показывают, что в сложных клинических случаях алгоритмы часто дают неправильные ответы, особенно когда речь идет о первичной диагностике.

ИИ в медицине: почему технология ошибается, но вытесняет врачей из консультаций

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет JAMA Network Open. В материалах исследования отмечается, что современные модели ИИ демонстрируют значительные проблемы при анализе симптомов и могут ошибаться более чем в 80% случаев именно на этапе первичного определения диагноза.

Исследователи проверили 21 современную модель искусственного интеллекта на клинических сценариях. Результаты оказались неоднозначными: ИИ часто лучше справляется с финальной формулировкой ответа, но гораздо слабее анализирует симптомы и логику развития болезни . Другими словами, алгоритм может "угадать" правильный результат, но не всегда правильно к нему приходит.

Почему ИИ ошибается в медицине

Эксперты объясняют: основная проблема состоит в том, что ИИ не мыслит как врач. Он работает с вероятностями и статистическими совпадениями, но не учитывает полный клинический контекст. Поэтому система может игнорировать альтернативные диагнозы или недооценивать редкие симптомы.

В результате возникает ситуация, когда пользователь получает уверенный ответ, который выглядит убедительно, но может быть ошибочным. Это создает риск самодиагностики без участия врача, что уже фиксируется как новая тенденция.

По данным исследования, каждый четвертый пользователь в 2026 году уже обращается в ИИ вместо медицинской консультации . Причины достаточно прагматические: быстрота, доступность и отсутствие затрат.

Почему люди доверяют алгоритмам больше, чем врачам

Известность ИИ объясняется не только технологическим прогрессом, но и социальными факторами. Запись врачу часто занимает время, а консультация может быть дорогой или недоступной. На этом фоне чат-боты выглядят как скорейшее решение.

Особую роль играет и психологический фактор: пользователь получает ответ мгновенно, без очередей и ожидания. Это создает чувство контроля, даже если точность такого ответа не гарантирована.

Впрочем, исследователи отмечают: несмотря на все преимущества, ИИ не способен полноценно заменить врача. Его эффективность значительно выше вспомогательного инструмента, а не автономного медицинского решения.

Где ШИ все же показывает сильные результаты

Интересно, что в редких случаях алгоритмы демонстрировали даже лучшие результаты, чем медики. Речь идет о редких или нетипичных диагнозах, которые сложно выявить традиционными методами. Однако такие ситуации остаются исключениями и не формируют общую картину.

Специалисты подчеркивают: сильная сторона ИИ – обработка больших массивов данных , но слабая – клиническое мышление и оценка контекста пациента. Именно поэтому медицинское сообщество настаивает на контроле врачей при использовании таких систем.

Вытеснит ли ИИ врачей

Пока эксперты сходятся во мнении, что полная замена врачей невозможна. ИИ может помогать, ускорять анализ и подсказывать возможные варианты, но окончательное решение должно оставаться за человеком.

Исследование также подчеркивает: без надлежащего контроля использования ИИ в медицине может приводить к ошибочным решениям, которые пациенты воспринимают как окончательные.

