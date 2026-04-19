У Китаї на півмарафоні спортсменів обійшли роботи

У Пекіні під час півмарафону зафіксували подію, яка ще кілька років тому здавалася фантастикою. Роботи-гуманоїди не просто взяли участь у забігу, а й змогли випередити частину професійних бігунів.

Роботи-гуманоїди вперше перевершили людей у півмарафоні

Як повідомляють "Коментарі", про це пише The Guardian.

Технологічний прорив за один рік

Кількість роботів-учасників стрімко зросла. Якщо торік у подібних змаганнях брали участь близько 20 машин, то цього року їх було вже понад 100.

Ще більш вражаючим є інший факт – більшість роботів змогла успішно подолати дистанцію. Для порівняння, минулого року значна частина моделей навіть не дійшла до старту або не змогла завершити забіг.

Хто виявився швидшим

Організатори передбачили окремі доріжки для людей і роботів, щоб уникнути зіткнень. Однак навіть у таких умовах результат вразив: кілька машин показали швидкість, яка перевищила показники деяких професійних спортсменів.

Найкращий результат продемонстрував робот, розроблений компанією Honor. Він подолав дистанцію за 50 хвилин 26 секунд.

Цей час виявився навіть кращим, ніж нещодавній світовий рекорд серед людей, встановлений Джейкоб Кіплімо.

Без проблем не обійшлося

Попри рекордні результати, ідеальними виступи роботів назвати не можна. Один із гуманоїдів за кілька метрів до фінішу врізався в огорожу.

Йому знадобилася допомога, щоб піднятися і завершити дистанцію. Це вкотре показало, що технології ще далекі від абсолютної досконалості.

Що це означає для майбутнього

Фахівці називають цей забіг символічним моментом у розвитку робототехніки. Машини вже не просто виконують команди, а демонструють витривалість, швидкість і здатність конкурувати з людьми.

Це відкриває нові перспективи – від використання роботів у складних умовах до розвитку спортивних технологій нового покоління.

Втім, навіть на тлі таких досягнень очевидно: людський фактор, адаптивність і реакція залишаються ключовими перевагами людей.

Але головне питання вже звучить інакше – не “чи зможуть роботи наздогнати людей”, а “коли вони почнуть стабільно їх обганяти”.

