В Китае на полумарафоне спортсменов обошли работы

В Пекине во время полумарафона зафиксировали событие, еще несколько лет назад казавшееся фантастикой. Работы-гуманоиды не просто приняли участие в забеге, но смогли опередить часть профессиональных бегунов.

Работы-гуманоиды впервые превзошли людей в полумарафоне

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет The Guardian.

Технологический прорыв за один год

Число роботов-участников стремительно возросло. Если в прошлом году в подобных соревнованиях принимало участие около 20 машин, то в этом году их было уже более 100.

Еще более впечатляющим является другой факт – большинство роботов смогло успешно преодолеть дистанцию. Для сравнения, в прошлом году значительная часть моделей даже не дошла до старта или не смогла завершить забег.

Кто оказался быстрее

Организаторы предусмотрели отдельные дорожки для людей и роботов во избежание столкновений. Однако даже в таких условиях результат поразил: несколько машин показали скорость, превысившую показатели некоторых профессиональных спортсменов.

Лучший результат продемонстрировал робот, разработанный компанией Honor . Он преодолел дистанцию через 50 минут 26 секунд.

Это время оказалось даже лучше, чем недавний мировой рекорд среди людей, установленный Джейкоб Киплимо .

Без проблем не обошлось

Несмотря на рекордные результаты, идеальными выступления роботов назвать нельзя. Один из гуманоидов за несколько метров до финиша врезался в забор.

Ему понадобилась помощь, чтобы подняться и завершить дистанцию. Это еще раз показало, что технологии еще далеки от абсолютного совершенства.

Что это значит для будущего

Специалисты называют этот забег символическим моментом в развитии робототехники. Машины уже не просто выполняют команды, а демонстрируют выносливость, быстроту и способность конкурировать с людьми.

Это открывает новые перспективы от использования роботов в сложных условиях до развития спортивных технологий нового поколения.

Однако даже на фоне таких достижений очевидно: человеческий фактор, адаптивность и реакция остаются ключевыми преимуществами людей.

Но главный вопрос уже звучит иначе – не "смогут ли работы догнать людей", а "когда они начнут стабильно их обгонять".

