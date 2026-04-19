В Китае на полумарафоне спортсменов обошли работы

Рубрики
МЕНЮ
Проніна Анна
В Пекине во время полумарафона зафиксировали событие, еще несколько лет назад казавшееся фантастикой. Работы-гуманоиды не просто приняли участие в забеге, но смогли опередить часть профессиональных бегунов.
Работы-гуманоиды впервые превзошли людей в полумарафоне
Как сообщают "Комментарии", об этом пишет The Guardian.
Еще более впечатляющим является другой факт – большинство роботов смогло успешно преодолеть дистанцию. Для сравнения, в прошлом году значительная часть моделей даже не дошла до старта или не смогла завершить забег.
Лучший результат продемонстрировал робот, разработанный компанией Honor . Он преодолел дистанцию через 50 минут 26 секунд.
Это время оказалось даже лучше, чем недавний мировой рекорд среди людей, установленный Джейкоб Киплимо .
Ему понадобилась помощь, чтобы подняться и завершить дистанцию. Это еще раз показало, что технологии еще далеки от абсолютного совершенства.
Это открывает новые перспективы от использования роботов в сложных условиях до развития спортивных технологий нового поколения.
Однако даже на фоне таких достижений очевидно: человеческий фактор, адаптивность и реакция остаются ключевыми преимуществами людей.
Но главный вопрос уже звучит иначе – не "смогут ли работы догнать людей", а "когда они начнут стабильно их обгонять".
