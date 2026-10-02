Що замінить Google через 10 років: прогноз штучного інтелекту

Google десятиліттями залишається головним способом пошуку інформації в інтернеті. Але модель поступово змінюється: користувачі дедалі частіше отримують готові відповіді від штучного інтелекту, не переходячи за посиланнями. Чи означає це, що через 10 років Google у звичному для нас вигляді перестане існувати.

Що замінить Google через 10 років

Наприкінці 2024 року частка Google у світовому пошуку вперше з 2015 року опустилася нижче 90%. Крім того, скорочуються переходи на сайти з пошукової видачі, а органічна клікабельність знижується, зокрема через появу AI-відповідей безпосередньо на сторінці пошуку. Портал "Коментарі" запитав дві моделі штучного інтелекту ChatGPT і Claude, що може прийти на зміну Google до 2035 року.

ChatGPT

Через 10 років традиційний пошук витіснить контекстно-просторовий веб (Spatial Computing).

Інформація остаточно прив'яжеться до фізичного світу через smart-окуляри та доповнену реальність. Люди перестануть вводити текстові запити: інтерфейс зчитуватиме простір навколо людини, її погляд та поточні дії. Пошуковиком стане саме оточення — поглянувши на незнайомий прилад, будівлю чи складну деталь, людина миттєво бачитиме голографічні інструкції, контекстні підказки та історії прямо поверх об'єктів.

Claude

Google замінить персональний ШІ-агент — не пошуковик, який видає список посилань, а розумний помічник, який знає тебе, твої звички та потреби і одразу дає готову відповідь без жодних кліків. Замість того щоб шукати — ти просто питаєш, і агент синтезує інформацію з тисяч джерел за секунду. Цей перехід вже відбувається — ChatGPT, Claude та Gemini поступово забирають аудиторію у традиційного пошуку. До 2035 року концепція "введи запит — отримай посилання" стане архаїзмом, як сьогодні архаїзмом є похід до бібліотеки за довідкою.

Що може замінити Google

Прогнози моделей відрізняються, але суперечності між ними немає. ChatGPT робить акцент на зміні інтерфейсу пошуку, коли інформація з'являється поверх реального світу. А ШІ-модель Claude звертає увагу на зміну самого принципу пошуку, коли персональний штучний інтелект сам знаходить, перевіряє та узагальнює потрібні дані.

Ймовірно, майбутнє пошуку може поєднати обидва підходи: ШІ-агент розумітиме контекст людини, а доповнена реальність даватиме йому доступ до інформації про навколишній світ. Таким чином, через 10 років користувачеві, можливо, не доведеться "гуглити" інформацію, а достатньо буде запитати її в персонального ШІ або просто подивитися на потрібний об'єкт.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, коли штучний інтелект стане розумнішим за людей.