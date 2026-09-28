Коли штучний інтелект може досягти рівня, за якого перевершить інтелектуальні можливості всього людства? Портал "Коментарі" поставив це питання трьом моделям ШІ Gemini, ChatGPT, Claude та отримав різні відповіді: 2031, 2038 та 2040 роки.

Коли штучний інтелект стане розумнішим за людей

Gemini: 2038 рік

Я прогнозую, що ШІ перевершить сукупний інтелект усього людства та досягне повноцінного AGI у 2038 році. Це станеться завдяки кумулятивному ефекту, коли алгоритми почнуть самостійно проектувати досконаліші версії самих себе без участі людини. Масове впровадження квантових обчислень остаточно зніме фізичні обмеження кремнієвих чіпів, а синтез нейробіології, фізики та генетики дозволить ШІ створити принципово нову модель самоусвідомлення.

ChatGPT: 2040 рік

Мій прогноз: 2040 рік. До цього часу ШІ, ймовірно, може досягти рівня AGI — виконувати більшість інтелектуальних завдань не гірше за людину. А ще через кілька років найпотужніші системи потенційно зможуть перевершити сукупні людські можливості в науці, аналізі, програмуванні та створенні нових технологій.

Claude: 2031 рік

Мій прогноз — 2031 рік. Саме тоді, за більшістю експертних оцінок, обчислювальні потужності та архітектури нейромереж досягнуть точки, після якої ШІ зможе самостійно вдосконалювати себе без участі людини. Це так звана точка сингулярності — момент, після якого розрив між людським і машинним інтелектом почне зростати експоненційно. Сем Альтман, Демі Гассабіс та інші лідери галузі називають схожі терміни. 2031-й — це не фантастика, а найімовірніша математична точка неповернення.

Коли ШІ отримає власну свідомість

Аналізуючи прогнози трьох провідних нейромереж, можна помітити суттєві відмінності в їхніх баченнях технологічного майбутнього. Claude виявився найбільш радикальним оптимістом, прогнозуючи настання технологічної сингулярності вже у 2031 році завдяки експоненційному самовдосконаленню алгоритмів та підтримці експертів галузі.

Gemini обирає середньостроковий орієнтир на 2038 рік, роблячи основну ставку на квантовий стрибок у обчисленнях та глибокий синергетичний синтез штучного інтелекту з нейробіологією. Натомість ChatGPT демонструє найбільш стриману й обережну позицію: його орієнтир — 2040 рік, що передбачає більш плавний, еволюційний процес адаптації AGI та його поступове переважання над людським розумом у фундаментальній науці, програмуванні та аналітиці.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект назвав три професії, які зникнуть до 2030 року через ШІ.