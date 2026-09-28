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Когда искусственный интеллект станет умнее людей: прогноз ИИ

Gemini, ChatGPT и Claude назвали годы, когда искусственный интеллект может достичь AGI (Общий искусственный интеллект) и превзойти человеческие интеллектуальные возможности.

28 сентября 2026, 23:30
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Slava Kot

Когда искусственный интеллект может достичь уровня, при котором превзойдет интеллектуальные возможности всего человечества? Портал "Комментарии" задал этот вопрос трем моделям ШИ Gemini, ChatGPT, Claude и получил разные ответы: 2031, 2038 и 2040 годы.

Когда искусственный интеллект станет умнее людей: прогноз ИИ

Когда искусственный интеллект станет умнее людей

Gemini: 2038 год

Я прогнозирую, что ИИ превзойдет совокупный интеллект всего человечества и достигнет полноценного AGI в 2038 году. Это произойдет благодаря кумулятивному эффекту, когда алгоритмы начнут самостоятельно проектировать более совершенные версии самих себя без участия человека. Массовое использование квантовых вычислений окончательно снимет физические ограничения кремниевых чипов, а синтез нейробиологии, физики и генетики позволит ИИ создать принципиально новую модель самоосознания.

ChatGPT: 2040 год

Мой прогноз: 2040 год. К этому времени ИИ, вероятно, может достичь уровня AGI — выполнять большинство интеллектуальных задач не хуже человека. Спустя еще несколько лет самые мощные системы потенциально смогут превзойти совокупные человеческие возможности в науке, анализе, программировании и создании новых технологий.

Claude: 2031 год

Мой прогноз – 2031 год. Именно тогда, по большинству экспертных оценок, вычислительные мощности и архитектуры нейросетей достигнут точки, после которой ИИ сможет самостоятельно совершенствовать себя без участия человека. Это так называемая точка сингулярности – момент, после которого разрыв между человеческим и машинным интеллектом начнет расти экспоненциально. Сэм Альтман, Деми Гассабис и другие лидеры отрасли называют схожие термины. 2031-й — это не фантастика, а вероятная математическая точка невозврата.

Когда ИИ получит собственное сознание

Анализируя прогнозы трех ведущих нейросетей, можно заметить существенные отличия в их видениях технологического будущего. Claude оказался наиболее радикальным оптимистом, прогнозируя наступление технологической сингулярности уже в 2031 году благодаря экспоненциальному самосовершенствованию алгоритмов и поддержке экспертов отрасли.

Gemini выбирает среднесрочный ориентир на 2038 год, делая основную ставку на квантовый скачок в вычислениях и глубокий синергетический синтез искусственного интеллекта с нейробиологией. ChatGPT демонстрирует наиболее сдержанную и осторожную позицию: его ориентир — 2040 год, предусматривающий более плавный, эволюционный процесс адаптации AGI и его постепенное преобладание над человеческим разумом в фундаментальной науке, программировании и аналитике.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект назвал три профессии, которые исчезнут к 2030 году из-за ИИ.



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