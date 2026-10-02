Что заменит Google через 10 лет: прогноз искусственного интеллекта

Google десятилетиями остается главным способом поиска информации в Интернете. Но модель постепенно меняется: пользователи все чаще получают готовые ответы от искусственного интеллекта, не переходя по ссылкам. Значит ли это, что через 10 лет Google в привычном для нас виде перестанет существовать.

Что заменит Google через 10 лет

В конце 2024 года доля Google в мировом поиске впервые с 2015 года опустилась ниже 90%. Кроме того, сокращаются переходы на сайты по поисковой выдаче, а органическая кликабельность снижается, в частности, из-за появления AI-ответов непосредственно на странице поиска. Портал "Комментарии" спросил две модели искусственного интеллекта ChatGPT и Claude, что может прийти на смену Google к 2035 году.

ChatGPT

Через 10 лет традиционный поиск вытеснит контекстно-пространственный веб (Spatial Computing).

Информация окончательно привяжется к физическому миру через очки и дополненную реальность. Люди перестанут вводить текстовые запросы: интерфейс считывает пространство вокруг человека, его взгляд и текущие действия. Поисковиком станет само окружение — взглянув на незнакомый прибор, здание или сложную деталь, человек будет мгновенно видеть голографические инструкции, контекстные подсказки и истории прямо поверх объектов.

Claude

Google заменит персональный ИИ-агент — не поисковик, который выдает список ссылок, а знающий тебя умный помощник, твои привычки и потребности и сразу дает готовый ответ без кликов. Вместо того чтобы искать – ты просто спрашиваешь, и агент синтезирует информацию из тысяч источников в секунду. Этот переход уже происходит – ChatGPT, Claude и Gemini постепенно забирают аудиторию в традиционном поиске. К 2035 году концепция "введи запрос — получи ссылку" станет архаизмом, как сегодня архаизмом является поход в библиотеку за справкой.

Что может заменить Google

Прогнозы моделей разнятся, но противоречия между ними нет. ChatGPT делает акцент на изменении интерфейса поиска, когда информация появляется поверх реального мира. А ИИ модель Claude обращает внимание на изменение самого принципа поиска, когда персональный искусственный интеллект сам находит, проверяет и обобщает нужные данные.

Вероятно, будущее поиска может объединить оба подхода: ИИ-агент будет понимать контекст человека, а дополненная реальность будет давать ему доступ к информации об окружающем мире. Таким образом, через 10 лет пользователю, возможно, не придется "гуглить" информацию, а достаточно будет спросить ее у персонального ИИ или просто взглянуть на нужный объект.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда искусственный интеллект станет умнее людей.