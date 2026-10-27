Розумні годинники обманюють вас: вчені перевірили популярні фітнес-трекери

Розумні годинники та фітнес-трекери допомагають стежити за активністю й витраченими калоріями. Однак нове дослідження показало, що цифри на екрані можуть бути значно оптимістичнішими за реальні результати. Похибка сягала 25%.

Ілюстрація до статті про точність підрахунку спалених калорій розумним годинником. Фото: Pixabay / geralt

Науковці порівняли чотири пристрої: Apple Watch Series 8, Samsung Galaxy Watch 5, Fitbit Sense 2 та Garmin Forerunner 955. У випробуванні взяли участь 58 добровольців. Вони тренувалися на велотренажері з помірним та інтенсивним навантаженням. Показники годинників зіставляли з даними метаболічного аналізатора COSMED K5.

Які годинники помилялися найбільше

Результати дослідження, опублікованого в журналі PLOS One, показали: пристрої завищували кількість спалених калорій на 15-25%. Найточнішим серед перевірених моделей виявився Apple Watch, тоді як Samsung і Garmin частіше показували вищі результати. Fitbit Sense 2 довелося виключити через технічні збої: іноді він фіксував лише одну спалену калорію за все тренування або взагалі не видавав результату.

Якщо годинник показує 500 спалених калорій, фактичний показник може бути ближчим до 350. Такі похибки накопичуються і можуть створити хибне враження, що людина витрачає більше енергії, ніж насправді.

Чому показники не завжди точні

Дослідники помітили, що годинники частіше помилялися у людей із вищим відсотком жиру в організмі. Точна причина поки невідома. Науковці припускають, що проблема може бути пов'язана з алгоритмами розрахунку, принципи роботи яких виробники не завжди розкривають.

Водночас це не означає, що фітнес-трекери марні. Їхні показники варто сприймати як приблизну оцінку, а не точний вимір. Дослідники радять звертати увагу на загальне самопочуття та прогрес у тренуваннях, а не покладатися лише на цифру витрачених калорій.

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