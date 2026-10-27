Умные часы обманывают вас: ученые проверили популярные фитнес-трекеры

Умные часы и фитнес-трекеры помогают следить за активностью и потраченными калориями. Однако новое исследование показало, что цифры на экране могут быть значительно оптимистичнее реальных результатов. Погрешность достигала 25%.

Иллюстрация к статье о точности подсчета сожженных калорий умными часами. Фото: Pixabay / geralt

Ученые сравнили четыре устройства: Apple Watch Series 8, Samsung Galaxy Watch 5, Fitbit Sense 2 и Garmin Forerunner 955. В испытании приняли участие 58 добровольцев. Они тренировались на велотренажере с умеренной и высокой нагрузкой. Показатели часов сопоставляли с данными метаболического анализатора COSMED K5.

Какие часы ошибались больше всего

Результаты исследования, опубликованного в журнале PLOS One, показали: устройства завышали количество сожженных калорий на 15-25%. Самыми точными среди проверенных моделей оказались Apple Watch, тогда как Samsung и Garmin чаще показывали более высокие результаты. Fitbit Sense 2 пришлось исключить из-за технических сбоев: иногда он фиксировал всего одну сожженную калорию за всю тренировку или вообще не выдавал результат.

Если часы показывают 500 сожженных калорий, фактический показатель может быть ближе к 350. Такие погрешности накапливаются и могут создать ложное впечатление, что человек тратит больше энергии, чем на самом деле.

Почему показатели не всегда точны

Исследователи заметили, что часы чаще ошибались у людей с более высоким процентом жира в организме. Точная причина пока неизвестна. Ученые предполагают, что проблема может быть связана с алгоритмами расчетов, принципы работы которых производители не всегда раскрывают.

В то же время это не означает, что фитнес-трекеры бесполезны. Их показатели стоит воспринимать как приблизительную оценку, а не точное измерение. Исследователи советуют обращать внимание на общее самочувствие и прогресс в тренировках, а не полагаться только на цифру потраченных калорий.

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