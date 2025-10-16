Революція у сфері онлайн-покупок: OpenAI дає можливість купувати безпосередньо в чаті

Компанія OpenAI здійснила значущий крок у розвитку свого флагманського продукту — ChatGPT — перетворюючи його з інтелектуального асистента на потужний інструмент онлайн-шопінгу. Нове стратегічне партнерство з роздрібним гігантом Walmart відкриває користувачам можливість купувати товари прямо у чаті.

Фото: з відкритих джерел

В рамках цієї колаборації покупці зможуть оформлювати замовлення на продукти, побутові речі чи будь-які інші товари безпосередньо під час розмови з ChatGPT. Завдяки інтегрованій функції Instant Checkout, обрані позиції можна миттєво додати до кошика та завершити покупку — без переходу на сторонні сайти.

Як зазначив генеральний директор Walmart Даг Макміллон, новий підхід до онлайн-торгівлі означає відмову від звичного пошуку і нескінченних списків товарів. Співзасновник OpenAI Сем Альтман додав, що мета ініціативи — "зробити повсякденні покупки простішими та швидшими".

Очікується, що функція незабаром стане доступною для широкого кола користувачів, включно з клієнтами Sam’s Club — дочірньої компанії Walmart.

Це партнерство є частиною стратегії OpenAI щодо розширення джерел доходу. Компанія активно шукає нові способи монетизації своїх технологій, оскільки поки що покладається на інвестиції для фінансування дорогих розробок штучного інтелекту. Конкуренція з такими гігантами, як Amazon і Google, у сфері цифрових покупок і комісій за транзакції може стати критично важливою для майбутньої фінансової стабільності OpenAI.

Зі свого боку, Walmart також інвестує в AI-рішення — від персоналізованих каталогів до оптимізованої доставки. Як підкреслив Деніел Данкер, виконавчий віцепрезидент компанії, штучний інтелект перетворює всі процеси, але ефективним він буде лише за умови довіри з боку клієнтів.

Крім e-commerce, ChatGPT несподівано впливає й на особисті сфери життя. Недавнє дослідження показало, що близько 40% молодих пар з покоління Z вважають: саме завдяки допомозі ChatGPT їм вдалося покращити спілкування, краще розуміти одне одного та вирішувати конфлікти.

Як вже писали "Коментарі", генеральний директор OpenAI Сем Альтман повідомив, що у грудні ChatGPT отримає оновлення, яке дозволить перевіреним дорослим користувачам використовувати платформу для створення еротичного контенту.