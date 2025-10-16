Революция в сфере онлайн-покупок: OpenAI позволяет покупать непосредственно в чате

Компания OpenAI сделала значительный шаг в развитии своего флагманского продукта — ChatGPT — превращая его из интеллектуального ассистента в мощный инструмент онлайн-шопинга. Новое стратегическое партнерство с розничным гигантом Walmart открывает пользователям возможность покупать товары прямо в чате.

В рамках этой коллаборации покупатели смогут оформлять заказы на продукты, бытовые вещи или любые другие товары непосредственно при разговоре с ChatGPT. Благодаря интегрированной функции Instant Checkout, выбранные позиции можно мгновенно добавить в корзину и завершить покупку без перехода на сторонние сайты.

Как отметил генеральный директор Walmart Даг Макмиллон, новый подход к онлайн-торговле означает отказ от привычного поиска и нескончаемых списков товаров. Сооснователь OpenAI Сэм Альтман добавил, что цель инициативы — "сделать обычные покупки более простыми и быстрыми".

Ожидается, что функция вскоре станет доступна широкому кругу пользователей, включая клиентов Sam's Club — дочерней компании Walmart.

Это партнерство является частью стратегии OpenAI по расширению источников дохода. Компания активно ищет новые способы монетизации своих технологий, поскольку пока полагается на инвестиции для финансирования дорогостоящих разработок искусственного интеллекта. Конкуренция с такими гигантами как Amazon и Google в сфере цифровых покупок и комиссий по транзакции может стать критически важной для будущей финансовой стабильности OpenAI.

Со своей стороны, Walmart также инвестирует в AI-решения – от персонализированных каталогов до оптимизированной доставки. Как подчеркнул Дэниел Данкер, исполнительный вице-президент компании, искусственный интеллект превращает все процессы, но эффективным он будет только при условии доверия со стороны клиентов.

Помимо e-commerce, ChatGPT неожиданно влияет и на личные сферы жизни. Недавнее исследование показало, что около 40% молодых пар из поколения Z считают: именно благодаря ChatGPT им удалось улучшить общение, лучше понимать друг друга и разрешать конфликты.

Как уже писали "Комментарии", генеральный директор OpenAI Сэм Альтман сообщил, что в декабре ChatGPT получит обновление, которое позволит проверенным взрослым пользователям использовать платформу для создания эротического контента.