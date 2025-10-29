Прогуляти роботу більше не вдасться: працівники потраплять під тотальний контроль

Пропустити навіть день роботи непомітно для керівництва стане зовсім неможливим. Стрімкий розвиток технологій, з одного боку, дає надзвичайно широкі можливості, а з іншого — встановлює все більше контролю над людиною.

Робота. Ілюстративне фото

Так, Microsoft виводить моніторинг робочого місця на новий рівень. Майбутнє оновлення Teams автоматично повідомлятиме керівника, коли працівника немає в офісі. Це додасть ще один рівень цифрового контролю в гібридних робочих середовищах.

І ситуація ця дискусійна — з одного боку такий контроль може покращити підзвітність, з іншого — викликає серйозні занепокоєння щодо конфіденційності та довіри на роботі. Межа між ефективністю та спостереженням з кожним днем ​​стає все тоншою.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що айтівцям доводиться робити пластичні операції, щоб виглядати молодшими, адже тих, хто виглядає старими, не беруть на роботу у молоді стартапи.

Працівники Кремнієвої долини масово роблять пластичні операції та колють ботокс, щоб не втратити роботу, пише видання The Wall Street Journal. У своїй промові 2024 року Кіт Рабуа переповів пораду, яку колись дав йому його колега-інвестор Пітер Тіль: “Ви не можете наймати нікого старше 30 років”.

“Тож не дивно, що чоловіки в технологічній галузі все частіше витрачають тисячі доларів на такі процедури, як “міні-підтяжка обличчя”, підтяжка шиї та повік, щоб подолати ознаки старіння”, — цитує видання пластичних хірургів.

За даними ЗМІ, попит на послуги омолодження серед айтівців зріс у п’ять разів і продовжує зростати.



