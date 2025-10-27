logo_ukra

Головна Новини HI-tech технології Айтівці йдуть на радикальні кроки, щоб не втратити роботу: що вимагають роботодавці
commentss НОВИНИ Всі новини

Айтівці йдуть на радикальні кроки, щоб не втратити роботу: що вимагають роботодавці

Попит на послуги омолодження серед айтівців зріс у п’ять разів і продовжує зростати

27 жовтня 2025, 23:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Айтівцям доводиться робити пластичні операції, щоб виглядати молодшими, адже тих, хто виглядає старими, не беруть на роботу у молоді стартапи.

Айтівці йдуть на радикальні кроки, щоб не втратити роботу: що вимагають роботодавці

IT-спеціалісти. Ілюстративне фото

Працівники Кремнієвої долини масово роблять пластичні операції та колють ботокс, щоб не втратити роботу, пише видання The Wall Street Journal.

У своїй промові 2024 року Кіт Рабуа переповів пораду, яку колись дав йому його колега-інвестор Пітер Тіль: “Ви не можете наймати нікого старше 30 років”. 

“Тож не дивно, що чоловіки в технологічній галузі все частіше витрачають тисячі доларів на такі процедури, як “міні-підтяжка обличчя”, підтяжка шиї та повік, щоб подолати ознаки старіння”, — цитує видання пластичних хірургів. 

За даними ЗМІ, попит на послуги омолодження зріс у п’ять разів і продовжує зростати. 

“Наше суспільство традиційно чинило більший тиск на жінок, щоб вони виглядали молодо, але тепер це відчувають усі, особливо в Кремнієвій долині, де вас починають називати “неактуальними”, якщо ви виглядаєте старим”, — цитує видання пластичного хірурга із Сан-Франциско, доктора Тімоті Мартена.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що мільярдери, експосадовці, лауреати Нобелівської премії та члени британської королівської сім’ї виступають проти розробки суперінтелекту. 

Зазначається, що петиція потребує не повної заборони, а “достатніх заходів безпеки”. За даними опитування Gallup, проведеного у вересні 2025 року, 80% американців підтримують правила безпеки ШI, навіть якщо це сповільнить розвиток (9% – за прискорення). Опитування FLI виявило, що 64% вважають суперінтелект небезпечним, якщо не доведено його контроль.



Джерело: https://www.wsj.com/style/fashion/why-tech-bros-are-getting-face-lifts-now-94278bb7
