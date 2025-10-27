Айтівці йдуть на радикальні кроки, щоб не втратити роботу: що вимагають роботодавці

Рубрики
Айтівцям доводиться робити пластичні операції, щоб виглядати молодшими, адже тих, хто виглядає старими, не беруть на роботу у молоді стартапи.
Працівники Кремнієвої долини масово роблять пластичні операції та колють ботокс, щоб не втратити роботу, пише видання The Wall Street Journal.
У своїй промові 2024 року Кіт Рабуа переповів пораду, яку колись дав йому його колега-інвестор Пітер Тіль: “Ви не можете наймати нікого старше 30 років”.
За даними ЗМІ, попит на послуги омолодження зріс у п’ять разів і продовжує зростати.
