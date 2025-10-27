Айтівці йдуть на радикальні кроки, щоб не втратити роботу: що вимагають роботодавці

Айтівцям доводиться робити пластичні операції, щоб виглядати молодшими, адже тих, хто виглядає старими, не беруть на роботу у молоді стартапи.

IT-спеціалісти. Ілюстративне фото

Працівники Кремнієвої долини масово роблять пластичні операції та колють ботокс, щоб не втратити роботу, пише видання The Wall Street Journal.

У своїй промові 2024 року Кіт Рабуа переповів пораду, яку колись дав йому його колега-інвестор Пітер Тіль: “Ви не можете наймати нікого старше 30 років”.

“Тож не дивно, що чоловіки в технологічній галузі все частіше витрачають тисячі доларів на такі процедури, як “міні-підтяжка обличчя”, підтяжка шиї та повік, щоб подолати ознаки старіння”, — цитує видання пластичних хірургів.

За даними ЗМІ, попит на послуги омолодження зріс у п’ять разів і продовжує зростати.

“Наше суспільство традиційно чинило більший тиск на жінок, щоб вони виглядали молодо, але тепер це відчувають усі, особливо в Кремнієвій долині, де вас починають називати “неактуальними”, якщо ви виглядаєте старим”, — цитує видання пластичного хірурга із Сан-Франциско, доктора Тімоті Мартена.

