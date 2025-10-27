Айтишники идут на радикальные шаги, чтобы не потерять работу: что требуют работодатели

Айтишникам приходится делать пластические операции, чтобы выглядеть моложе, ведь тех, кто выглядит старыми, не берут на работу в молодые стартапы.

IT-специалисты. Иллюстративное фото

Сотрудники Кремниевой долины массово делают пластические операции и колют ботокс, чтобы не потерять работу, пишет издание The Wall Street Journal.

В своей речи 2024 года Кит Рабуа рассказал совет, который дал ему когда-то его коллега-инвестор Питер Тиль: "Вы не можете нанимать никого старше 30 лет".

"Неудивительно, что мужчины в технологической отрасли все чаще тратят тысячи долларов на такие процедуры, как "мини-подтяжка лица", подтяжка шеи и век, чтобы преодолеть признаки старения", — цитирует издание пластических хирургов.

По данным СМИ, спрос на услуги омоложения вырос в пять раз и продолжает расти.

"Наше общество традиционно оказывало большее давление на женщин, чтобы они выглядели молодо, но теперь это чувствуют все, особенно в Кремниевой долине, где вас начинают называть "неактуальными", если вы выглядите старым", — цитирует издание пластического хирурга из Сан-Франциско, доктора Тимоти Мартена.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что миллиардеры, экс-чиновники, лауреаты Нобелевской премии и члены британской королевской семьи выступают против разработки суперинтеллекта.

Отмечается, что петиция требует не полного запрета, а "достаточных мер безопасности". По данным опроса Gallup, проведенного в сентябре 2025 года, 80% американцев поддерживают правила безопасности ИИ, даже если это замедлит развитие (9% – за ускорение). Опрос FLI выявил, что 64% считают суперинтеллект опасным, если не доказан его контроль.