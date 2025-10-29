logo

Прогулять работу больше не удастся: работники попадут под тотальный контроль
commentss НОВОСТИ Все новости

Прогулять работу больше не удастся: работники попадут под тотальный контроль

Программа будет сообщать руководителю, если работника нет в офисе

29 октября 2025, 21:41
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Пропустить даже день работы незаметно для руководства станет совсем невозможным. Стремительное развитие технологий, с одной стороны, дает очень широкие возможности, а с другой – устанавливает все больше контроля над человеком.

Прогулять работу больше не удастся: работники попадут под тотальный контроль

Работа. Иллюстративное фото

Так, Microsoft выводит мониторинг рабочего места на новый уровень. Будущее обновление Teams будет автоматически сообщать руководителю, когда работника нет в офисе. Это придаст еще один уровень цифрового контроля в гибридных рабочих средах.

И ситуация эта дискуссионная – с одной стороны такой контроль может улучшить подотчетность, с другой – вызывает серьезные беспокойства по поводу конфиденциальности и доверия на работе. Граница между эффективностью и наблюдением с каждым днем ​​становится все тоньше.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что айтишники приходится делать пластические операции, чтобы выглядеть моложе, ведь тех, кто выглядит старыми, не берут на работу в молодые стартапы.

Сотрудники Кремниевой долины массово делают пластические операции и колют ботокс, чтобы не потерять работу, пишет издание The Wall Street Journal. В своей речи 2024 года Кит Рабуа рассказал совет, который дал ему когда-то его коллега-инвестор Питер Тиль: "Вы не можете нанимать никого старше 30 лет".

"Неудивительно, что мужчины в технологической отрасли все чаще тратят тысячи долларов на такие процедуры, как "мини-подтяжка лица", подтяжка шеи и век, чтобы преодолеть признаки старения", — цитирует издание пластических хирургов.

По данным СМИ, спрос на услуги омоложения среди айтишников вырос в пять раз и продолжает расти.




Источник: https://www.instagram.com/p/DQWyq4fk2pg/?igsh=cDQ0bTdoaW10czcw
