Продали стартап за 100 млн доларів: тепер вони придумали, як змусити дітей рухатися заради YouTube

Підприємці Арнав Далмія та Шивані Джейн продали свій попередній стартап за 100 млн доларів, а тепер взялися за новий проєкт. Їхня компанія Tovie створює велотренажери для дітей, які дозволяють дивитися YouTube та грати в ігри лише під час обертання педалей. Про це повідомляє Inc.

Ілюстрація до матеріалу про дитячий велотренажер, який дозволяє дивитися YouTube під час фізичної активності. Фото: Pixabay / aileino

Від студентської ідеї до бізнесу на мільйони

У 2013 році подружжя, яке навчалося в Чиказькому університеті, розробило компактний орбітрек Cubii для занять спортом під час роботи за столом. Ідея виникла після того, як Арнав Далмія зрозумів, що через тривалу дорогу на роботу йому бракує часу на тренування.

Проєкт отримав підтримку на Kickstarter, зібравши майже 300 тисяч доларів. Згодом компанія швидко зросла, а у 2020 році її придбала інвестиційна компанія Gridiron Capital за 100 млн доларів.

Як працює незвичайний велотренажер

Після народження дітей підприємці вирішили створити пристрій, який допоможе малечі більше рухатися. Велотренажер Tovie підключається до смартфонів і планшетів через Bluetooth. Якщо дитина перестає крутити педалі, відео на YouTube та ігри зупиняються. Батьки також можуть обмежувати доступний контент і тривалість розваг.

Розробники залучали до створення пристрою дітей, батьків та експертів із дитячого розвитку. Конструкція має заокруглені краї, а текстуровані педалі покликані забезпечити додаткову сенсорну стимуляцію.

Коли з'явиться новинка

Tovie розрахований на дітей віком від п'яти років. Підприємці вважають, що пристрій може бути корисним для фізичної активності вдома, зокрема коли надворі холодно або немає можливості погратися на вулиці. Вони також розглядають його як спосіб допомогти дітям витрачати надлишок енергії.

Перші постачання велотренажерів планують на червень 2027 року. Наразі проєкт фінансують через Kickstarter, а спочатку продавати пристрій збираються онлайн.

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