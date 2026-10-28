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Продали стартап за 100 млн долларов: теперь они придумали, как заставить детей двигаться ради YouTube

Супруги-предприниматели разработали детский велотренажер, который блокирует видео и игры, если ребенок перестает крутить педали.

28 октября 2026, 22:41
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Сергій Кречмаровський

Предприниматели Арнав Далмия и Шивани Джейн продали свой предыдущий стартап за 100 млн долларов, а теперь взялись за новый проект. Их компания Tovie создает велотренажеры для детей, которые позволяют смотреть YouTube и играть в игры только во время вращения педалей. Об этом сообщает Inc.

Продали стартап за 100 млн долларов: теперь они придумали, как заставить детей двигаться ради YouTube

Иллюстрация к материалу о детском велотренажере, который позволяет смотреть YouTube во время физической активности. Фото: Pixabay / aileino

От студенческой идеи до бизнеса на миллионы

В 2013 году супруги, учившиеся в Чикагском университете, разработали компактный орбитрек Cubii для занятий спортом во время работы за столом. Идея возникла после того, как Арнав Далмия понял, что из-за долгой дороги на работу ему не хватает времени на тренировки.

Проект получил поддержку на Kickstarter, собрав почти 300 тысяч долларов. Впоследствии компания быстро выросла, а в 2020 году ее приобрела инвестиционная компания Gridiron Capital за 100 млн долларов.

Как работает необычный велотренажер

После рождения детей предприниматели решили создать устройство, которое поможет малышам больше двигаться. Велотренажер Tovie подключается к смартфонам и планшетам через Bluetooth. Если ребенок перестает крутить педали, видео на YouTube и игры останавливаются. Родители также могут ограничивать доступный контент и продолжительность развлечений.

Разработчики привлекали к созданию устройства детей, родителей и экспертов по детскому развитию. Конструкция имеет закругленные края, а текстурированные педали призваны обеспечить дополнительную сенсорную стимуляцию.

Когда появится новинка

Tovie рассчитан на детей в возрасте от пяти лет. Предприниматели считают, что устройство может быть полезным для физической активности дома, в частности когда на улице холодно или нет возможности поиграть на свежем воздухе. Они также рассматривают его как способ помочь детям расходовать избыток энергии.

Первые поставки велотренажеров планируют на июнь 2027 года. Сейчас проект финансируют через Kickstarter, а первоначально продавать устройство собираются онлайн.

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Источник: https://www.inc.com/joseph-s-pete/they-sold-their-startup-for-100-million-their-next-bet-makes-kids-pedal-to-watch-youtube/91424959
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