370 книг, миллион проданных экземпляров и угрозы смерти: почему писательницу, использующую ИИ, ненавидят в сети

Писательница из Южной Африки Корал Харт (Coral Hart) опубликовала более 370 книг с помощью искусственного интеллекта примерно за 20 месяцев. По её собственной оценке, общие продажи превысили миллион экземпляров, а доход за текущий год уже превысил 1 млн долл. При этом автор получает тысячи оскорбительных сообщений и даже угрозы убийством.

Писательница из ЮАР создала более 370 книг с помощью искусственного интеллекта и столкнулась с критикой. Фото: Pixabay / Art_Dreams

Как писательница создает книги с помощью ИИ

Coral Hart — псевдоним, который женщина использует, чтобы защитить своё настоящее имя. До внедрения искусственного интеллекта она 14 лет работала в издательской сфере и написала несколько десятков произведений без помощи этой технологии.

По словам автора, сначала она потратила три месяца на изучение различных моделей ИИ и разработку собственной системы. Она самостоятельно определяет концепцию истории, стиль, характеристики персонажей и структуру глав. Только после этого искусственный интеллект генерирует текст.

Первый вариант книги проходит несколько этапов редактирования с помощью ИИ. Система помогает исправлять сюжетные противоречия, незавершенные сюжетные линии и проблемы с развитием персонажей. В конце текст проверяет человек-корректор.

Почему автора критикуют

Многие её книги относятся к жанру романтики и ориентированы на конкретные читательские аудитории. Hart считает, что главным показателем качества является реакция покупателей: недовольные читатели могут вернуть книгу.

Однако критики обвиняют писательницу в распространении низкокачественного контента, созданного ИИ. По словам Hart, она получила десятки тысяч сообщений с оскорблениями и несколько угроз убийством.

Несмотря на это, автор не собирается отказываться от технологии. Она также готовит запуск программного обеспечения Authorythm для авторов, использующих ИИ, и призывает обсуждать его роль в литературе, а не пытаться остановить развитие технологий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как ИИ заставил робота атаковать человеческую руку