370 книжок, мільйон проданих примірників і погрози смерті: чому письменницю з ШІ ненавидять у мережі

Письменниця з Південної Африки Корал Гарт (Coral Hart) опублікувала понад 370 книжок за допомогою штучного інтелекту приблизно за 20 місяців. За її власною оцінкою, загальні продажі перевищили мільйон примірників, а цьогорічний дохід уже сягнув понад 1 млн доларів. Водночас авторка отримує тисячі образливих повідомлень і навіть погрози вбивством.

Письменниця з ПАР створила понад 370 книжок за допомогою штучного інтелекту та зіткнулася з критикою. Фото: Pixabay / Art_Dreams

Як письменниця створює книжки за допомогою ШІ

Coral Hart — псевдонім, який жінка використовує, щоб захистити справжнє ім'я. До впровадження штучного інтелекту вона 14 років працювала у видавничій сфері та написала кілька десятків творів без допомоги цієї технології.

Авторка розповідає, що спочатку витратила три місяці на вивчення різних моделей ШІ та розробку власної системи. Вона самостійно визначає концепцію історії, стиль, характеристики персонажів і структуру розділів. Лише після цього штучний інтелект генерує текст.

Перший варіант книжки проходить кілька етапів редагування за допомогою ШІ. Система допомагає виправляти сюжетні суперечності, незавершені сюжетні лінії та проблеми з розвитком персонажів. Наприкінці текст перевіряє людина-коректор.

Чому авторку критикують

Багато її книжок належать до жанру романтики та орієнтовані на конкретні читацькі аудиторії. Hart вважає, що головним показником якості є реакція покупців: незадоволені читачі можуть повернути книжку.

Проте критики звинувачують письменницю у поширенні низькоякісного контенту, створеного ШІ. За словами Hart, вона отримала десятки тисяч повідомлень із ненавистю та кілька погроз убивством.

Попри це, авторка не збирається відмовлятися від технології. Вона також готує запуск програмного забезпечення Authorythm для авторів, які використовують ШІ, і закликає обговорювати його роль у літературі, а не намагатися зупинити розвиток технологій.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, як як ШІ змусив робота атакувати людську руку