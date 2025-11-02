Перша у світі ШІ-міністерка "вагітна 83 дітьми": що відомо

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що перша у світі міністерка, створена на основі штучного інтелекту, незабаром "народить" 83 цифрові "дитини", тобто віртуальних асистентів для депутатів парламенту.

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама та ШІ-міністерка Дієлла

Йдеться про міністерку на основі штучного інтелекту на ім’я Дієлла, яку уряд Албанії представив на початку 2024 року. За словами Рами, ці нові ШІ-помічники стануть персональними асистентами для парламентаріїв. Вони братимуть участь у засіданнях, фіксуватимуть виступи, допомагатимуть у підготовці документів і інформуватимуть депутатів про обговорення, якщо ті пропустили засідання.

"Дієлла вагітна 83 дітьми — кожен із них буде допомагати одному з депутатів. Вони не замінять людей, але розширять їхні можливості", — сказав прем’єр під час виступу.

ШІ-міністерка Дієлла (албанською перекладається, як "Сонце") спочатку з’явилася як цифровий консультант, який допомагає громадянам користуватися державними онлайн-послугами. У вересні 2025 року її призначили першим у світі міністром цифрових технологій, а її основним завданням стало забезпечення прозорості у сфері держзакупівель і зменшення рівня корупції.

Згідно з мандатом, саме Дієлла має ухвалювати всі рішення щодо державних тендерів. Еді Рама заявив, що це зробить систему "на 100% вільною від корупції".

