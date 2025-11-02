Первая в мире ИИ-министерша "беремена 83 детьми": что известно

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что первая в мире министерша, созданная на основе искусственного интеллекта, вскоре "родит" 83 цифровых "ребенка", то есть виртуальных ассистентов для депутатов парламента.

Премьер-министр Албании Эди Рама и ИИ-министр Диелла

Речь идет о министерше на основе искусственного интеллекта по имени Диелла, которую правительство Албании представило в начале 2024 года. По словам Рамы, эти новые ИИ-помощники станут персональными помощниками для парламентариев. Они будут участвовать в заседаниях, будут фиксировать выступления, помогать в подготовке документов и информировать депутатов об обсуждении, если те пропустили заседание.

"Диелла беременна 83 детьми – каждый из них будет помогать одному из депутатов. Они не заменят людей, но расширят их возможности", – сказал премьер во время выступления.

ИИ-министерша Диелла (на албанском переводится, как "Солнце") изначально появилась как цифровой консультант, помогающий гражданам пользоваться государственными онлайн-услугами. В сентябре 2025 года она была назначена первым в мире министром цифровых технологий, а ее основной задачей стало обеспечение прозрачности в сфере госзакупок и уменьшение уровня коррупции.

Согласно мандату, именно Диелла должна принимать все решения по государственным тендерам. Эдди Рама заявил, что это сделает систему "на 100% свободной от коррупции".

