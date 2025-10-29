Павло Дуров представив новий проєкт штучного інтелекту "Какун"

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував запуск інноваційного проєкту штучного інтелекту "Какун" — децентралізованої обчислювальної мережі, що поєднує технології ШІ та блокчейн TON. Презентація відбулася на міжнародному форумі Blockchain Life 2025 у Дубаї.

Павло Дуров презентував "Какун". Фото з відкритих джерел

Назва "Какун" (Cocoon — "кокон") розшифровується як Confidential Compute Open Network, тобто "Конфіденційна обчислювальна відкрита мережа". Система базується на принципах анонімності, безпеки та відкритості, а її робота підтримуватиметься GPU-майнерами, які отримуватимуть винагороду в Toncoin.

Павло Дуров заявив, що Telegram стане потужним драйвером зацікавленості до нового продукту, забезпечивши широку аудиторію користувачів і розробників. Останні отримають доступ до інструментів для створення та інтеграції власних моделей штучного інтелекту, а користувачі матимуть доступ до нейромережевих сервісів із гарантованою конфіденційністю.

Повноцінний запуск мережі штучного інтелекту Cocoon запланований на листопад 2025 року. До цього часу триває прийом заявок від розробників, які хочуть розмістити свої ШІ-моделі в екосистемі "Какуна". Під час подання заявки необхідно вказати тип моделі (наприклад, DeepSeek або Qwen), прогнозовану кількість запитів та параметри токенів.

За словами Дурова, мета проєкту — поєднати нейромережі з блокчейн-технологіями, створивши середовище, де обчислення залишаються приватними, а контроль децентралізованим.

