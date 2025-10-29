Павел Дуров представил новый проект искусственного интеллекта "Какун"

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск инновационного проекта искусственного интеллекта "Какун" — децентрализованной вычислительной сети, объединяющей технологии ИИ и блокчейн TON. Презентация прошла на международном форуме Blockchain Life 2025 в Дубае.

Павло Дуров презентував "Какун".

Название "Какун" (Cocoon — "кокон") расшифровывается как Confidential Compute Open Network, то есть "Конфиденциальная вычислительная открытая сеть". Система основана на принципах анонимности, безопасности и открытости, а ее работа будет поддерживаться GPU-майнерами, получающими вознаграждение в Toncoin.

Павел Дуров заявил, что Telegram станет мощным драйвером интереса к новому продукту, обеспечив широкую аудиторию пользователей и разработчиков. Последние получат доступ к инструментам создания и интеграции собственных моделей искусственного интеллекта, а пользователи будут иметь доступ к нейросетевым сервисам с гарантированной конфиденциальностью.

Полноценный запуск сети искусственного интеллекта Cocoon намечен на ноябрь 2025 года. До сих пор продолжается прием заявок от разработчиков, желающих разместить свои ИИ-модели в экосистеме "Какуна". При подаче заявки необходимо указать тип модели (например, DeepSeek или Qwen), прогнозируемое количество запросов и параметры токенов.

По словам Дурова, цель проекта – совместить нейросети с блокчейн-технологиями, создав среду, где вычисления остаются частными, а контроль децентрализованным.

