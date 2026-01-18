Несподівана правда про інфлюенсерку, яку назвали "найкрасивішою дівчиною світу" (ФОТО)

Нія Нуар. Фото з відкритих джерел

Модель Нія Нуар (Nia Noir) швидко почала здобувати популярність у мережі завдяки танцювальним відео, фотографіям та несподіваній зовнішності. Однак інфлюенсеркою, яку мільйони користувачів називали "найкрасивішою дівчиною світу", виявилася не реальна людина, а цифрова ілюзія створена штучним інтелектом.

Нія Нуар у TikTok має майже 3 мільйона підписників і ще понад 200 тисяч в Instagram. Її сторінки в соціальних мережах складаються переважно з танцювальних відео, селфі, кадрів з подорожей та тренувань. Найпопулярніший ролик зібрав понад 300 мільйонів переглядів, а наступний ще майже 200 мільйонів. Коментарі під відео були сповнені захвату. Користувачі називали її красу "шедевром", а саму модель "найкрасивішою дівчиною у світі".

Додаткову хвилю вірусності Нія Нуар отримала після появи фото з рестлером і актором Джоном Сіною у спортзалі.

Однак, згодом деякі користувачі в мережі почали звертати більше уваги на деталі на відео дівчини та підозрювати у застосуванні штучного інтелекту. Найбільше сумнівів викликали руки Нії. У деяких відео вони виглядали неприродно, з порушеними пропорціями або дивною анатомією, що є типовими "слідами" генеративного ШІ. Інші помітили, що на селфі інфлюенсерка щоразу тримає різні моделі iPhone. Крім того, відео ШІ інфлюенсерки виявилися копіями контенту інших популярних тіктокерів.

Зрештою стало зрозуміло, що Нія Нуар — цифровий персонаж, створений за допомогою штучного інтелекту.

