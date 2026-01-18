Неожиданная правда об инфлюэнсерше, которую назвали "самой красивой девушкой мира" (ФОТО)

Ниа Нуар. Фото из открытых источников

Модель Ния Нуар (Nia Noir) быстро стала приобретать популярность в сети благодаря танцевальным видео, фотографиям и неожиданному облику. Однако инфлюэнсершей, которую миллионы пользователей называли "самой красивой девушкой мира", оказался не реальный человек, а цифровая иллюзия созданная искусственным интеллектом.

Ния Нуар в TikTok имеет почти 3 миллиона подписчиков и еще более 200 тысяч в Instagram. Ее страницы в социальных сетях состоят преимущественно из танцевальных видео, селфи, кадров из путешествий и тренировок. Самый популярный ролик собрал более 300 миллионов просмотров, а следующий еще около 200 миллионов. Комментарии под видео были полны восторга. Пользователи называли ее красоту "шедевром", а саму модель "самой красивой девушкой в мире".

Ния Нуар

Дополнительную волну вирусности Ния Нуар получила после появления фото с рестлером и актером Джоном Синой в спортзале.

Однако впоследствии некоторые пользователи сети начали обращать больше внимания на детали на видео девушки и подозревать в применении искусственного интеллекта. Больше всего сомнений вызывали руки Нии. В некоторых видео они выглядели неестественно, с нарушенными пропорциями или странной анатомией, являющейся типичными "следами" генеративного ИИ. Другие заметили, что на селфе инфлюэнсерша каждый раз держит разные модели iPhone. Кроме того, видео ИИ инфлюэнсерши оказались копиями контента других популярных тиктокеров.

В конце концов стало ясно, что Ния Нуар – цифровой персонаж, созданный с помощью искусственного интеллекта.

