Коли подешевшає оперативна пам'ять: експерти поділилися новими даними

Здавалося б, штучний інтелект живе десь глибоко у хмарах: допомагає генерувати картини, писати коди чи жартувати в чатах. Проте реальність виявилася значно болючішою для наших кишень. Глобальний бум ШІ спричинив справжній хаос на ринку напівпровідників, який експерти без перебільшення охрестили "RAMageddon".

Оперативна пам'ять комп'ютера. Ілюстративне фото: Bruno. Pixabay

Тисячі користувачів щиро сподіваються, що цей божевільний стрибок цін — лише тимчасове непорозуміння, і за декілька місяців залізо знову подешевшає. На жаль, аналітики розбивають ці ілюзії: у найближчі роки чекати на зниження цін на оперативну пам'ять та техніку точно не варто.

Ось що насправді відбувається за лаштунками цієї кризи:

Техногіганти забирають усе: увесь обсяг виробництва передової пам'яті скуповують корпорації на кшталт Microsoft, Google чи OpenAI. Вони готові платити будь-які гроші для будівництва нових дата-центрів, залишаючи звичайним покупцям лише крихти.

Заводи просто не встигають: виробники опинилися під колосальним тиском. Зведення та запуск нових потужностей потребує мільярдних інвестицій і щонайменше 3-5 років, тому дефіцит компонентів із нами надовго .

Бюджетна техніка відходить у минуле: виробникам стало банально невигідно випускати дешеві модулі пам'яті. Лінії масово переорієнтовують на найдорожчий сегмент, ставлячи звичайного споживача перед фактом: купуй дорого або не купуй взагалі.

Нова реальність для гаманців: експерти попереджають, що високі цінники — це не тимчасова аномалія, а нова норма для ринку електроніки щонайменше до кінця поточного десятиліття.

Виходить гірка іронія: ми захоплюємося новими можливостями штучного інтелекту, але щоразу розплачуємося за цей прогрес власними заощадженнями, коли просто купуємо новий смартфон чи комп'ютер.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що Microsoft прискорить Windows 11: операційку оптимізують для ПК з 8 ГБ оперативки.



