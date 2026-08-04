logo_ukra

BTC/USD

63628

ETH/USD

1860.3

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини HI-tech технології Коли подешевшає оперативна пам'ять: експерти поділилися новими даними
commentss НОВИНИ Всі новини

Коли подешевшає оперативна пам'ять: експерти поділилися новими даними

Штучний інтелект спровокував глобальний дефіцит чипів. Аналітики розповіли, чого чекати від цін на оперативну пам'ять і чи є шанси на її здешевлення

4 серпня 2026, 17:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Здавалося б, штучний інтелект живе десь глибоко у хмарах: допомагає генерувати картини, писати коди чи жартувати в чатах. Проте реальність виявилася значно болючішою для наших кишень. Глобальний бум ШІ спричинив справжній хаос на ринку напівпровідників, який експерти без перебільшення охрестили "RAMageddon".

Коли подешевшає оперативна пам'ять: експерти поділилися новими даними

Оперативна пам'ять комп'ютера. Ілюстративне фото: Bruno. Pixabay

Тисячі користувачів щиро сподіваються, що цей божевільний стрибок цін — лише тимчасове непорозуміння, і за декілька місяців залізо знову подешевшає. На жаль, аналітики розбивають ці ілюзії: у найближчі роки чекати на зниження цін на оперативну пам'ять та техніку точно не варто.

Ось що насправді відбувається за лаштунками цієї кризи:

  • Техногіганти забирають усе: увесь обсяг виробництва передової пам'яті скуповують корпорації на кшталт Microsoft, Google чи OpenAI. Вони готові платити будь-які гроші для будівництва нових дата-центрів, залишаючи звичайним покупцям лише крихти.

  • Заводи просто не встигають: виробники опинилися під колосальним тиском. Зведення та запуск нових потужностей потребує мільярдних інвестицій і щонайменше 3-5 років, тому дефіцит компонентів із нами надовго.

  • Бюджетна техніка відходить у минуле: виробникам стало банально невигідно випускати дешеві модулі пам'яті. Лінії масово переорієнтовують на найдорожчий сегмент, ставлячи звичайного споживача перед фактом: купуй дорого або не купуй взагалі.

  • Нова реальність для гаманців: експерти попереджають, що високі цінники — це не тимчасова аномалія, а нова норма для ринку електроніки щонайменше до кінця поточного десятиліття.

Виходить гірка іронія: ми захоплюємося новими можливостями штучного інтелекту, але щоразу розплачуємося за цей прогрес власними заощадженнями, коли просто купуємо новий смартфон чи комп'ютер.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що Microsoft прискорить Windows 11: операційку оптимізують для ПК з 8 ГБ оперативки.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини