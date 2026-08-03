Microsoft прискорить Windows 11: операційку оптимізують для ПК з 8 ГБ оперативки

Якщо ваш ноутбук чи комп'ютер із 8 ГБ оперативної пам'яті починає важко зітхати під час відкриття кількох вкладок у браузері та пари робочих програм — маємо для вас гарні новини. У Microsoft офіційно підтвердили, що планують "посадити Windows 11 на дієту" та оптимізувати її роботу для пристроїв із невеликим обсягом ОЗП.

Оптимізація роботи Windows 11 на комп'ютерах з 8 ГБ оперативної пам'яті. Ілюстрація: HolgersFotografie. Pixabay

Фахівці компанії визнали: сучасна система та фонові процеси з часом стали надто “ненажерливими”. Через це навіть базові завдання на комп'ютерах із 8 ГБ пам'яті іноді перетворюються на випробування для нервів.

Щоб розв'язати цю проблему, розробники вже почали переробляти внутрішній устрій системи:

Менше навантаження у фоновому режимі. Інженери урізають апетити самої операційки, щоб у спокійному стані вона займала якнайменше оперативної пам'яті.

Відмова від "важкого" софту. Системні компоненти переписують, зменшуючи залежність від громіздких фонових рушіїв (на кшталт WebView2) на користь легших рішень.

Прискорення "Провідника". Файловий менеджер та елементи інтерфейсу також оптимізують, щоб папки відкривалися швидше і не зависали під час пошуку документів.

Перші зміни вже тестують у програмі оцінювання Windows Insider, а повноцінний реліз оптимізації для всіх користувачів планується випустити до кінця 2026 року.

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