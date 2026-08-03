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Microsoft прискорить Windows 11: операційку оптимізують для ПК з 8 ГБ оперативки

У компанії офіційно визнали проблему з ненажерливістю системи. Розповідаємо, як розробники планують знизити навантаження на оперативку

3 серпня 2026, 20:59
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Сергій Кречмаровський

Якщо ваш ноутбук чи комп'ютер із 8 ГБ оперативної пам'яті починає важко зітхати під час відкриття кількох вкладок у браузері та пари робочих програм — маємо для вас гарні новини. У Microsoft офіційно підтвердили, що планують "посадити Windows 11 на дієту" та оптимізувати її роботу для пристроїв із невеликим обсягом ОЗП.

Microsoft прискорить Windows 11: операційку оптимізують для ПК з 8 ГБ оперативки

Оптимізація роботи Windows 11 на комп'ютерах з 8 ГБ оперативної пам'яті. Ілюстрація: HolgersFotografie. Pixabay

Фахівці компанії визнали: сучасна система та фонові процеси з часом стали надто “ненажерливими”. Через це навіть базові завдання на комп'ютерах із 8 ГБ пам'яті іноді перетворюються на випробування для нервів.

Щоб розв'язати цю проблему, розробники вже почали переробляти внутрішній устрій системи:

  • Менше навантаження у фоновому режимі. Інженери урізають апетити самої операційки, щоб у спокійному стані вона займала якнайменше оперативної пам'яті.

  • Відмова від "важкого" софту. Системні компоненти переписують, зменшуючи залежність від громіздких фонових рушіїв (на кшталт WebView2) на користь легших рішень.

  • Прискорення "Провідника". Файловий менеджер та елементи інтерфейсу також оптимізують, щоб папки відкривалися швидше і не зависали під час пошуку документів.

Перші зміни вже тестують у програмі оцінювання Windows Insider, а повноцінний реліз оптимізації для всіх користувачів планується випустити до кінця 2026 року.

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