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Microsoft ускорит Windows 11: операционку оптимизируют для ПК с 8 ГБ оперативной памяти

В компании официально признали проблему с прожорливостью системы. Рассказываем, как разработчики планируют снизить нагрузку на оперативную память

3 августа 2026, 20:59
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Сергій Кречмаровський

Если ваш ноутбук или компьютер с 8 ГБ оперативной памяти начинает тяжело вздыхать при открытии нескольких вкладок в браузере и паре рабочих программ — имеем для вас хорошие новости. В Microsoft официально подтвердили, что планируют "посадить Windows 11 на диету" и оптимизировать работу для устройств с небольшим объемом ОЗУ.

Microsoft ускорит Windows 11: операционку оптимизируют для ПК с 8 ГБ оперативной памяти

Оптимизация работы Windows 11 на компьютерах с 8 ГБ оперативной памяти. Иллюстрация: HolgersFotografie. Pixabay

Специалисты компании признали: современная система и фоновые процессы со временем стали слишком "прожорливыми". Поэтому даже базовые задачи на компьютерах с 8 ГБ памяти иногда превращаются в испытание для нервов.

Чтобы решить эту проблему, разработчики уже начали перерабатывать внутреннее устройство системы:

  • Меньшая нагрузка в фоновом режиме. Инженеры урезают аппетиты самой операционки, чтобы в спокойном состоянии она занимала как можно меньше оперативной памяти.

  • Отказ от "тяжелого" софта. Системные компоненты переписывают, уменьшая зависимость от громоздких фоновых движков (вроде WebView2) в пользу более легких решений.

  • Ускорение "Проводника". Файловый менеджер и элементы интерфейса также оптимизируют, чтобы папки открывались быстрее и не зависали при поиске документов.

Первые изменения уже тестируются в программе оценки Windows Insider, а полноценный релиз оптимизации для всех пользователей планируется выпустить до конца 2026 года.

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