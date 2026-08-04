Когда подешевеет оперативная память: эксперты поделились новыми данными

Казалось бы, искусственный интеллект живет где-то глубоко в облаках: помогает генерировать картины, писать коды или шутить в чатах. Однако реальность оказалась гораздо более болезненной для наших карманов. Глобальный бум ИИ вызвал настоящий хаос на рынке полупроводников, который эксперты без преувеличения окрестили "RAMageddon".

Оперативная память компьютера. Иллюстративное фото: Bruno. Pixabay

Тысячи пользователей искренне надеются, что этот безумный скачок цен – лишь временное недоразумение, и через несколько месяцев железо снова подешевеет. К сожалению, аналитики разбивают эти иллюзии: в ближайшие годы ждать снижения цен на оперативную память и технику точно не стоит.

Вот что на самом деле происходит за кулисами этого кризиса:

Техногиганты забирают всё: весь объем производства передовой памяти скупают корпорации типа Microsoft, Google или OpenAI. Они готовы платить любые деньги за строительство новых дата-центров, оставляя обычным покупателям только крохи.

Заводы просто не успевают: производители оказались под колоссальным давлением. Ввод и запуск новых мощностей требуют миллиардных инвестиций и не менее 3-5 лет, поэтому дефицит компонентов с нами надолго .

Бюджетная техника уходит в прошлое: производителям стало банально невыгодно производить дешевые модули памяти. Линии массово переориентируют на самый дорогой сегмент, ставя обычного потребителя перед фактом: покупай дорого или не покупай вообще.

Новая реальность для кошельков: эксперты предупреждают, что высокие ценники – это не временная аномалия, а новая норма для рынка электроники, по меньшей мере, до конца текущего десятилетия.

Выходит горькая ирония: мы восхищаемся новыми возможностями искусственного интеллекта, но каждый раз расплачиваемся за этот прогресс собственными сбережениями, когда просто покупаем новый смартфон или компьютер.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Microsoft ускорит Windows 11: операционку оптимизируют для ПК с 8 ГБ оперативной памяти.



