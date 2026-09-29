Хтось скуповує старі книги в Японії: дивні замовлення налякали продавців

Японські магазини вживаних книг зіткнулися з незвичайним явищем: хтось почав скуповувати величезну кількість літератури. Замовлення відрізняються не лише масштабом, а й дивною регулярністю, через що продавці намагаються зрозуміти, кому знадобилися тисячі старих книг.

Старі книги стали несподіваним об'єктом масової скупки в Японії. Фото: flockine / Pixabay

Книги купують тисячами

Один із токійських магазинів продав понад 1000 книг за однією адресою. Власник помітив, що замовлення надходили з настільки точними інтервалами, що це здалося йому незвичайним. Інший продавець на заході Японії отримав замовлення одразу на десятки тисяч книг від іноземної компанії.

При цьому йдеться переважно не про популярні романи чи манґу. Покупців цікавлять книги з історії, медицини, філософії та інших наукових і гуманітарних тем. Багато відправлень прямують до логістичного центру в префектурі Окаяма, однак з'ясувати кінцевого покупця поки не вдалося.

До чого тут штучний інтелект

Продавці припускають, що книги можуть використовуватися для навчання моделей штучного інтелекту. Така практика вже відома: компанії можуть скуповувати друковані видання, сканувати їх, а потім знищувати фізичні примірники. У статті наводиться приклад Anthropic, яка раніше повідомляла про купівлю книг для навчання свого чат-бота Claude.

Для японських букіністів ситуація виглядає неоднозначно. З одного боку, масові замовлення приносять магазинам додатковий дохід. З іншого — продавці побоюються, що книги, які містять накопичені поколіннями знання, після сканування можуть відправляти на знищення.

Окреме питання стосується авторських прав. Японське законодавство допускає певні види використання творів для аналізу та обробки даних, але існують обмеження, якщо такі дії завдають правовласнику необґрунтованої шкоди. На тлі стрімкого розвитку ШІ межі цих правил залишаються предметом обговорення.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що Пентагон хоче створити детектор брехні на основі ШІ: на що витратять 30 мільйонів доларів