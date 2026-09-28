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Пентагон хоче створити детектор брехні на основі ШІ: на що витратять 30 мільйонів доларів

Нова система має поєднати штучний інтелект із дистанційним зчитуванням фізіологічних сигналів людини

28 вересня 2026, 09:38
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Сергій Кречмаровський

Пентагон США хоче модернізувати технології перевірки на поліграфі за допомогою штучного інтелекту. На це протягом п'яти років планують запросити понад 30 мільйонів доларів, хоча остаточне фінансування ще має схвалити Конгрес.

Пентагон хоче створити детектор брехні на основі ШІ: на що витратять 30 мільйонів доларів

Детектор брехні нового покоління може використовувати штучний інтелект і дистанційне зчитування фізіологічних сигналів. Фото: NomeVisualizzato / Pixabay

Що хочуть створити

Програму назвали Polygraph+ або Polygraph Next. Згідно з бюджетним документом Міністерства оборони США, на неї передбачено близько 30,3 млн доларів у 2027-2031 фінансових роках.

Проєкт має модернізувати федеральні технології поліграфа та оцінювання достовірності. Серед головних напрямів — штучний інтелект і машинне навчання для автоматичного аналізу результатів, а також дистанційне зчитування фізіологічних показників без підключення датчиків до тіла людини.

Йдеться про технології, здатні фіксувати різні сигнали організму. Наприклад, попередні проєкти Пентагону використовували камери для вимірювання частоти серцебиття та дихання, а також відстежували рухи голови, температуру шкіри обличчя й активність пор.

Для чого це потрібно

DCSA — Агентство контррозвідки та безпеки Міністерства оборони США — планує проводити незалежні дослідження, польові випробування та оцінювання прототипів. Система також має отримати централізоване сховище даних та інструменти для їх аналізу.

У бюджетному документі зазначено, що Polygraph Next призначений для перевірки персоналу та виявлення внутрішніх загроз. У 2027 році планується масштабувати розробку і провести операційні випробування спільно з іншими державними програмами поліграфа.

Однак залишається головне питання: чи зможе ШІ справді надійно визначати брехню? Поліграф безпосередньо не "бачить" обману, а фіксує фізіологічні реакції, які можуть виникати через стрес, страх або інші причини.

Дослідники вже багато років ставлять під сумнів точність таких перевірок. Тому нова система поки залишається експериментальною розробкою, а не готовим способом безпомилково визначати, хто говорить правду.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що HIMARS зможе вражати новий тип цілей: США замовили ракети на 1,2 млрд доларів



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Джерело: https://www.technologyreview.com/2026/09/25/1145144/pentagon-ai-lie-detector/
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