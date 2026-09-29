Кто-то скупает старые книги в Японии: странные заказы испугали продавцов

Японские магазины подержанных книг столкнулись с необычным явлением: кто-то начал скупать огромное количество литературы. Заказы отличаются не только масштабом, но и удивительной регулярностью, поэтому продавцы пытаются понять, кому понадобились тысячи старых книг.

Стопка старых книг - тематическая иллюстрация к статье о массовой скупке книг в Японии

Книги покупают тысячами

Один из токийских магазинов продал более 1000 книг по одному адресу. Владелец заметил, что заказы поступали с такими точными интервалами, что это показалось ему необычным. Другой продавец на западе Японии получил заказ на десятки тысяч книг от иностранной компании.

При этом речь идет преимущественно не о популярных романах или манге. Покупателей интересуют книги по истории, медицине, философии и другим научным и гуманитарным темам. Многие отправления направляются в логистический центр в префектуре Окаяма, однако выяснить конечного покупателя пока не удалось.

При чем здесь искусственный интеллект

Продавцы предполагают, что книги могут использоваться для обучения моделей искусственного интеллекта. Такая практика уже известна: компании могут скупать печатные издания, сканировать их, а затем уничтожать экземпляры. В статье приводится пример Anthropic, которая ранее сообщала о покупке книг для обучения своего чат-бота Claude.

Для японских букинистов ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, массовые заказы приносят магазинам дополнительный доход. С другой – продавцы опасаются, что книги, содержащие накопленные поколениями знания, после сканирования могут отправлять на уничтожение.

Отдельный вопрос касается авторских прав. Японское законодательство допускает определенные виды использования произведений для анализа и обработки данных, но есть ограничения, если такие действия наносят правообладателю необоснованный вред. На фоне стремительного развития ИИ пределы этих правил остаются предметом обсуждения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Пентагон хочет создать детектор лжи на основе ИИ: на что потратят 30 миллионов долларов