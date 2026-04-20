Глобальний збій ШІ: ChatGPT та інші сервіси масово “лягли” по всьому світу

Проніна Анна
Світ зіткнувся з масштабним збоєм у роботі популярних сервісів штучного інтелекту. Користувачі з різних країн повідомляють про проблеми з доступом, помилки під час роботи та повну недоступність окремих функцій. Найбільше скарг припало на ChatGPT, однак перебої торкнулися й інших платформ.
У роботі популярних ШІ-сервісів стався масштабний збій
Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Downdetector. За даними сервісу моніторингу, збої зафіксовані одразу в кількох країнах, зокрема у Великій Британії, США, Індії та Україні.
Найбільша кількість звернень користувачів надійшла з Великої Британії – там зафіксували понад 7600 скарг. У США та Індії ситуація також була напруженою, із приблизно 1700 повідомленнями про несправності.
Українські користувачі теж зіткнулися з проблемами доступу до сервісів, зокрема зі збоями під час входу в систему та обробки запитів.
Проблеми торкнулися одразу кількох великих платформ штучного інтелекту. Окрім ChatGPT, користувачі повідомляли про перебої у роботі Gemini, Claude та Copilot.
При цьому саме ChatGPT став епіцентром скарг. За словами користувачів, сервіс або не відповідав на запити, або працював із суттєвими затримками, що унеможливлювало нормальне використання.
В OpenAI підтвердили наявність проблем і повідомили, що вже розслідують інцидент. За попередніми даними, збій пов’язаний зі зниженням продуктивності системи, що вплинуло на більшість функцій платформи.
Йдеться не лише про стандартні текстові відповіді, а й про інші можливості – включно з входом у систему, роботою чатів та голосовим режимом. Також проблеми зачепили інструмент для програмування Codex.
У Google, зі свого боку, повідомили про окремі труднощі в роботі Gemini. Зокрема, виникли проблеми з API та обробкою нових ключів доступу, що могло вплинути на розробників і сервіси, які використовують ці технології.
Масштаб інциденту показує, наскільки сильно сучасні користувачі залежать від інструментів штучного інтелекту. Збої такого рівня впливають не лише на приватне використання, а й на робочі процеси, бізнес та розробку програмного забезпечення.
Експерти зазначають, що подібні ситуації можуть повторюватися, адже навантаження на ШІ-сервіси постійно зростає, а їх інфраструктура працює на межі можливостей.
Як повідомляли раніше "Коментарі", штучний інтелект стрімко входить у медицину, але разом із цим зростає і кількість тривожних сигналів щодо його точності. Нові дослідження показують, що у складних клінічних випадках алгоритми часто дають неправильні відповіді, особливо коли йдеться про первинну діагностику.