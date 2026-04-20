Глобальний збій ШІ: ChatGPT та інші сервіси масово “лягли” по всьому світу

Світ зіткнувся з масштабним збоєм у роботі популярних сервісів штучного інтелекту. Користувачі з різних країн повідомляють про проблеми з доступом, помилки під час роботи та повну недоступність окремих функцій. Найбільше скарг припало на ChatGPT, однак перебої торкнулися й інших платформ.

У роботі популярних ШІ-сервісів стався масштабний збій

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Downdetector. За даними сервісу моніторингу, збої зафіксовані одразу в кількох країнах, зокрема у Великій Британії, США, Індії та Україні.

Де проблеми відчули найбільше

Найбільша кількість звернень користувачів надійшла з Великої Британії – там зафіксували понад 7600 скарг. У США та Індії ситуація також була напруженою, із приблизно 1700 повідомленнями про несправності.

Українські користувачі теж зіткнулися з проблемами доступу до сервісів, зокрема зі збоями під час входу в систему та обробки запитів.

Які сервіси постраждали

Проблеми торкнулися одразу кількох великих платформ штучного інтелекту. Окрім ChatGPT, користувачі повідомляли про перебої у роботі Gemini, Claude та Copilot.

При цьому саме ChatGPT став епіцентром скарг. За словами користувачів, сервіс або не відповідав на запити, або працював із суттєвими затримками, що унеможливлювало нормальне використання.

Що кажуть компанії

В OpenAI підтвердили наявність проблем і повідомили, що вже розслідують інцидент. За попередніми даними, збій пов’язаний зі зниженням продуктивності системи, що вплинуло на більшість функцій платформи.

Йдеться не лише про стандартні текстові відповіді, а й про інші можливості – включно з входом у систему, роботою чатів та голосовим режимом. Також проблеми зачепили інструмент для програмування Codex.

У Google, зі свого боку, повідомили про окремі труднощі в роботі Gemini. Зокрема, виникли проблеми з API та обробкою нових ключів доступу, що могло вплинути на розробників і сервіси, які використовують ці технології.

Чому це важливо

Масштаб інциденту показує, наскільки сильно сучасні користувачі залежать від інструментів штучного інтелекту. Збої такого рівня впливають не лише на приватне використання, а й на робочі процеси, бізнес та розробку програмного забезпечення.

Експерти зазначають, що подібні ситуації можуть повторюватися, адже навантаження на ШІ-сервіси постійно зростає, а їх інфраструктура працює на межі можливостей.

Як повідомляли раніше "Коментарі", штучний інтелект стрімко входить у медицину, але разом із цим зростає і кількість тривожних сигналів щодо його точності. Нові дослідження показують, що у складних клінічних випадках алгоритми часто дають неправильні відповіді, особливо коли йдеться про первинну діагностику.