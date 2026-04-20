Глобальный сбой ИИ: ChatGPT и другие сервисы массово "легли" по всему миру

Мир столкнулся с масштабным сбоем в работе популярных сервисов искусственного интеллекта. Пользователи из разных стран сообщают о проблемах с доступом, ошибках при работе и полной недоступности отдельных функций. Больше всего жалоб пришлось на ChatGPT, однако перебои коснулись и других платформ.

В работе популярных ИИ-сервисов произошел масштабный сбой

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Downdetector. По данным сервиса мониторинга, сбои зафиксированы сразу в нескольких странах , в том числе в Великобритании, США, Индии и Украине.

Где проблемы почувствовали больше всего

Наибольшее количество обращений пользователей поступило из Великобритании – там было зафиксировано более 7600 жалоб. В США и Индии ситуация также была напряженной, с примерно 1700 сообщениями о неисправностях.

Украинские пользователи тоже столкнулись с проблемами доступа к сервисам, в частности, со сбоями во время входа в систему и обработки запросов.

Какие сервисы пострадали

Проблемы затронули сразу несколько крупных платформ искусственного интеллекта. Кроме ChatGPT, пользователи сообщали о перебоях в работе Gemini, Claude и Copilot.

При этом именно ChatGPT стал эпицентром жалоб. По словам пользователей, сервис либо не отвечал на запросы, либо работал с существенными задержками , что делало невозможным нормальное использование.

Что говорят компании

В OpenAI подтвердили наличие проблем и сообщили, что расследуют инцидент. По предварительным данным, сбой связан со снижением производительности системы , что повлияло на большинство функций платформы.

Речь идет не только о стандартных текстовых ответах, но и о других возможностях – включая вход в систему, работу чатов и голосовой режим. Также проблемы затронули инструмент для программирования Codex.

В Google со своей стороны сообщили об отдельных трудностях в работе Gemini. В частности, возникли проблемы с API и обработкой новых ключей доступа, что могло повлиять на разработчиков и сервисы, использующие эти технологии.

Почему это важно

Масштаб инцидента показывает, сколь сильно современные пользователи зависят от инструментов искусственного интеллекта. Сбои такого уровня влияют не только на личное использование, но и на рабочие процессы, бизнес и разработку программного обеспечения.

Эксперты отмечают, что подобные ситуации могут повторяться, ведь нагрузка на ШИ-сервисы постоянно растет, а их инфраструктура работает на грани возможностей.

