Глобальний збій ChatGPT: що сталося та чому не відповідає нейромережа

Увечері 19 липня користувачі з різних країн світу почали масово повідомляти про перебої в роботі ChatGPT. Чат-бот OpenAI не відповідає на запити, довго обробляє повідомлення або взагалі не завантажується. За даними сервісу Downdetector, збій має глобальний характер і зачепив користувачів в Україні, США, країнах Європи, Індії, Японії та інших регіонах.

Збій у ChatGPT. Фото з відкритих джерел

Згідно з даними моніторингової платформи Downdetector, за останню годину близько 18:00 було зафіксовано понад 200 повідомлень про несправності ChatGPT. Загалом за добу кількість скарг наблизилася до 250. Найбільше звернень надходить від користувачів пристроїв на iOS, на них припадає близько 43% усіх повідомлень.

Користувачі скаржаться, що ChatGPT не працює

Серед найпоширеніших проблем користувачі називають повну відсутність відповіді від чат-бота, надто тривале виконання запитів, а також появу помилок 502 Bad Gateway та 503 Service Unavailable. Частина людей також повідомляє про труднощі з роботою мобільного застосунку та тимчасове зникнення історії чатів.

ChatGPT не працює

На момент появи повідомлень про збій проблеми спостерігалися одночасно в багатьох країнах, що може свідчити про масштабні технічні несправності на стороні сервісу. Подібні ситуації зазвичай пов'язані з перевантаженням інфраструктури або технічними роботами й усуваються після стабілізації роботи серверів.

Це вже не перший масштабний збій популярних онлайн-платформ за останню добу. Раніше 19 липня користувачі також повідомляли про проблеми з роботою Facebook, Messenger та соціальної мережі X. Зокрема, у Facebook частина користувачів не могла отримати доступ до своїх акаунтів, а сторінки відображали повідомлення про помилки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ChatGPT стався масовий збій к квітні 2026 року.