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Глобальный сбой ChatGPT: что произошло и почему не соответствует нейросети

ChatGPT не работает 19 июля. Пользователи Украины, США и Европы сообщают об ошибках 502, 503.

19 июля 2026, 18:17
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Slava Kot

Вечером 19 июля пользователи разных стран мира начали массово сообщать о перебоях в работе ChatGPT. Чат-бот OpenAI не отвечает на запросы, долго обрабатывает сообщения или вообще не загружается. По данным сервиса Downdetector, сбой носит глобальный характер и задел пользователей в Украине, США, странах Европы, Индии, Японии и других регионах.

Глобальный сбой ChatGPT: что произошло и почему не соответствует нейросети

Сбой в ChatGPT. Фото из открытых источников

Согласно данным мониторинговой платформы Downdetector, за последний час около 18:00 было зафиксировано более 200 сообщений о неисправностях ChatGPT. В общей сложности за сутки количество жалоб приблизилось к 250. Больше всего обращений поступает от пользователей устройств на iOS, на них приходится около 43% всех сообщений.

Глобальный сбой ChatGPT: что произошло и почему не соответствует нейросети - фото 2

Пользователи жалуются, что ChatGPT не работает

Среди наиболее распространенных проблем пользователи называют полное отсутствие ответа от чат-бота, слишком длительное выполнение запросов, а также появление ошибок 502 Bad Gateway и 503 Service Unavailable. Часть людей также сообщает о трудностях с работой мобильного приложения и о временном исчезновении истории чатов.

Глобальный сбой ChatGPT: что произошло и почему не соответствует нейросети - фото 2

ChatGPT не работает

В момент появления сообщений о сбое проблемы наблюдались одновременно во многих странах, что может свидетельствовать о масштабных технических неисправностях на стороне сервиса. Подобные ситуации обычно связаны с перегрузкой инфраструктуры или техническими работами и устраняются после стабилизации работы серверов.

Это уже не первый масштабный сбой популярных онлайн-платформ за последние сутки. Ранее 19 июля пользователи также сообщали о проблемах с работой Facebook, Messenger и социальной сети X. В частности, в Facebook часть пользователей не могла получить доступ к своим аккаунтам, а страницы отображали сообщения об ошибках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у ChatGPT произошел массовый сбой к апрелю 2026 года.



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