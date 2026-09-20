Глава Nvidia оцінив шанси кінця світу у 2030 році через штучний інтелект

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг відкинув апокаліптичні сценарії, пов’язані з розвитком штучного інтелекту. На його думку, ШІ не становить ризику для вимирання людства, а 2030 рік точно не стане "кінцем світу".

Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото з відкритих джерел

Дженсен Хуанг в інтерв’ю CBS News відповів на запитання про можливість глобальної катастрофи, кінця десятиліття, яка б означала фактично кінець сучасного світу за чотири роки.

"Як би це не характеризували, 2030 рік не стане кінцем світу. Імовірність того, що це буде кінець світу, становить 0%", — сказав керівник Nvidia.

Останніми днями Хуанг неодноразово висловлювався на тему безпеки штучного інтелекту. Він вважає, що розвитком технології можна керувати, а саму індустрію не варто штучно сповільнювати. Водночас бізнесмен наголошує: компанії не повинні випускати продукти, доки вони не готові, або створювати небезпечні системи.

"Ми повинні рухатися настільки швидко, наскільки можемо. Але ми ніколи, за жодних обставин, не повинні випускати продукти до того, як вони будуть готові, або постачати небезпечні продукти", — зазначив Хуанг.

Його заяви прозвучали на тлі нової хвилі дискусій про потенційні загрози ШІ. Зокрема, після звільнення співробітника Anthropic Джейкоба Коксона він попереджав, що частина дослідників серйозно побоюється можливого знищення людства штучним інтелектом до кінця десятиліття.

У центрі дискусії також залишається ідея своєрідного "вимикача" для небезпечних систем. Такий механізм мав би дозволяти зупиняти ШІ у разі загрози. Водночас фахівці з кібербезпеки наголошують, що реалізувати його на практиці складно.

Крім того, частина науковців бачить основний ризик не в "бунті" штучного інтелекту, а в тому, що суспільство дедалі сильніше залежатиме від технології.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що " кінець світу " наближається, а мільярдери будують собі бункери по всьому світу.