Глава Nvidia оценил шансы конца света в 2030 году из-за искусственного интеллекта

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отверг апокалиптические сценарии, связанные с развитием искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ не представляет риска для вымирания человечества, а 2030 год точно не станет "концом света".

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото из открытых источников

Дженсен Хуанг в интервью CBS News ответил на вопрос о возможности глобальной катастрофы, конца десятилетия, означавшей фактически конец современного мира за четыре года.

"Как бы это ни характеризовали, 2030 год не станет концом света. Вероятность того, что это будет конец света, составляет 0%", — сказал руководитель Nvidia.

В последние дни Хуанг неоднократно высказывался по теме безопасности искусственного интеллекта. Он считает, что развитием технологии можно управлять, а саму индустрию не следует искусственно замедлять. В то же время, бизнесмен отмечает: компании не должны выпускать продукты, пока они не готовы, или создавать опасные системы.

"Мы должны двигаться настолько быстро, насколько можем. Но мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не должны выпускать продукты до того, как они будут готовы или поставлять опасные продукты", — отметил Хуанг.

Его заявления прозвучали на фоне новой волны дискуссий о потенциальных угрозах ИИ. В частности, после увольнения сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона он предупреждал, что часть исследователей серьезно опасается возможного уничтожения человечества искусственным интеллектом к концу десятилетия.

В центре дискуссии остается идея своеобразного "выключателя" для опасных систем. Такой механизм должен позволять останавливать ИИ в случае угрозы. В то же время специалисты по кибербезопасности подчеркивают, что реализовать его на практике сложно.

Кроме того, часть ученых видят основной риск не в "бунте" искусственного интеллекта, а в том, что общество будет все сильнее зависеть от технологии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что " конец света " приближается, а миллиардеры строят себе бункеры по всему миру.