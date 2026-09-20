Глава Nvidia оценил шансы конца света в 2030 году из-за искусственного интеллекта

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Slava Kot
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг отверг апокалиптические сценарии, связанные с развитием искусственного интеллекта. По его мнению, ИИ не представляет риска для вымирания человечества, а 2030 год точно не станет "концом света".
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг. Фото из открытых источников
Дженсен Хуанг в интервью CBS News ответил на вопрос о возможности глобальной катастрофы, конца десятилетия, означавшей фактически конец современного мира за четыре года.
В последние дни Хуанг неоднократно высказывался по теме безопасности искусственного интеллекта. Он считает, что развитием технологии можно управлять, а саму индустрию не следует искусственно замедлять. В то же время, бизнесмен отмечает: компании не должны выпускать продукты, пока они не готовы, или создавать опасные системы.
Его заявления прозвучали на фоне новой волны дискуссий о потенциальных угрозах ИИ. В частности, после увольнения сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона он предупреждал, что часть исследователей серьезно опасается возможного уничтожения человечества искусственным интеллектом к концу десятилетия.
В центре дискуссии остается идея своеобразного "выключателя" для опасных систем. Такой механизм должен позволять останавливать ИИ в случае угрозы. В то же время специалисты по кибербезопасности подчеркивают, что реализовать его на практике сложно.
Кроме того, часть ученых видят основной риск не в "бунте" искусственного интеллекта, а в том, что общество будет все сильнее зависеть от технологии.