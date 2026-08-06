Електрика з вина та ґрунту: японський винахідник вразив світ революційним відкриттям

Уявіть собі світ, де для зарядки смартфона чи автономних датчиків більше не потрібні традиційні розетки, складні сонячні батареї чи шкідливі акумулятори. Звучить як сценарій для наукової фантастики? А от і ні! Досвідчений 72-річний японський дизайнер та винахідник Сатоші Накагава довів, що зелена енергетика може ховатися у найпростіших речах, які щодня оточують кожного з нас.

Зелена енергетика та нові технології. Фото: Pixabay / Bent Chiang

Японський винахідник презентував інноваційну концепцію під назвою Micropower Collection (MPC) — технологію збору мікропотужностей. Його унікальна система дозволяє здійснювати видобуток електрики буквально зі звичайного ґрунту, дощової води, французького багета і навіть із келиха червоного вина.

Принцип роботи вивільнення цієї енергії полягає у вловлюванні мікроскопічних електричних струмів, які виникають під час природних хімічних та фізичних реакцій у волозі та органічних матеріалах. За словами Накагави, безлімітна енергія лежить просто у нас під ногами та на наших кухонних столах. Під час демонстрації розробник показав, як земля з квіткового горщика чи кілька крапель вина здатні давати стабільний струм для живлення невеликих ламп і датчиків.

Головна перевага розробки — її абсолютна екологічність та автономність. На думку експертів, такі інноваційні технології можуть стати справжнім порятунком для віддалених регіонів та під час масштабних природних катаклізмів. Альтернативна енергетика виходить на новий рівень, де нові джерела енергії відкривають безмежні можливості для людства. Сатоші Накагава переконаний: це лише перший крок до створення пристроїв, які працюватимуть взагалі без звичних батарейок.

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