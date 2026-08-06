Электричество из вина и почвы: японский изобретатель поразил мир революционным открытием

Представьте себе мир, где для зарядки смартфона или автономных датчиков не нужны традиционные розетки, сложные солнечные батареи или вредные аккумуляторы. Звучит как сценарий для научной фантастики? А вот и нет! Опытный 72-летний японский дизайнер и изобретатель Сатоши Накагава доказал, что зеленая энергетика может прятаться в самых простых вещах, ежедневно окружающих каждого из нас.

Зеленая энергетика и новые технологии. Фото: Pixabay / Bent Chiang

Японский изобретатель презентовал инновационную концепцию под названием Micropower Collection (MPC) — технологию сбора микромощностей. Его уникальная система позволяет производить добычу электричества буквально из обычной почвы, дождевой воды, французского багета и даже из бокала красного вина.

Принцип работы этой системы состоит в улавливании микроскопических электрических токов, возникающих при естественных химических и физических реакциях во влаге и органических материалах. По словам Накагавы, безлимитная энергия лежит прямо у нас под ногами и на наших кухонных столах. Во время демонстрации разработчик показал, как земля из цветочного горшка или несколько капель вина способна давать стабильный ток для питания небольших ламп и датчиков.

Главное преимущество разработки – ее абсолютная экологичность и автономность. По мнению экспертов, такие инновационные технологии могут стать настоящим спасением для отдаленных регионов и в случае масштабных природных катаклизмов. Альтернативная энергетика выходит на новый уровень, где новые источники энергии открывают безграничные возможности человечеству. Сатоши Накагава убежден: это лишь первый шаг к созданию устройств, которые будут работать вообще без обычных батареек.

Напомним: портал "Комментарии" писал о том, как ученые уточнили историю воды на Марсе благодаря архивным данным марсоходов.



